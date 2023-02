Start rakiety Sojuz MS-23 przesunięty. Wykryto awarię

Rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos podała w komunikacie, że ze względu na wykrycie kolejnego wycieku na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) odwołano poniedziałkowy start rakiety Sojuz MS-23, która miała przetransportować na ziemię trzech kosmonautów.

Od momentu wykrycia awarii sytemu chłodzenia w pojeździe Sojuz MS-22, zadokowanym od września minionego roku do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), trzej kosmonauci pracujący na stacji czekali na rozwiązanie problemu związanego z ich bezpiecznym powrotem na Ziemię.

Problem wystąpił w momencie zidentyfikowania uszkodzenia przez mikrometeoroid zewnętrznej powłoki i pojawienia się wycieku w układzie chłodzenia. Dlatego zdecydowano, że załoga, czyli Rosjanie Sergiej Prokopiew i Dmitrij Petelin oraz Amerykanin Frank Rubio musieli zostać dłużej w kosmosie, aby czekać na nowy statek, którym będą mogli wrócić.

Po długich analizach ustalono, że 20 lutego z Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartuje statek Sojuz MS-23 bez załogi, który będzie zdalnie sterowany ze stanowiska dowodzenia. Jednak tego dnia okazało się, że wystąpiły nowe problemy techniczne i start został przesunięty na 24 lutego na godzinę 3:33 czasu moskiewskiego.

Po zakończeniu tej operacji podjęta zostanie próba sprowadzenia uszkodzonego modułu MS-22 i poddania go naprawie po to, aby mógł zostać wykorzystany w kolejnych misjach transportowych do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Pomimo wprowadzenia przez Stany Zjednoczone ograniczeń związanych ze współpracą naukową i gospodarczą z Rosją program kosmiczny nie został objęty sankcjami.