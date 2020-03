Start-up Challenge 2020: wydłużenie czasu przyjmowania zgłoszeń do konkursu

Piąta edycja European Tech and Start-up Days, wraz z finałem konkursu Start-up Challenge 2020, odbędzie się w dniach 3-4 września br. Prezentacje najlepszych pomysłów na biznes zobaczą uczestnicy XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 2-4 września br.), największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. Aplikacja do konkursu otwarta jest do 6 lipca br.

Start-up Challenge to okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego - tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.W 2019 roku do rywalizacji przystąpiła rekordowa liczba blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. W Start-up Alley European Start-up Days zaprezentowało się 100 firm z Polski, Białorusi, Niemiec, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz USA. Były wśród nich pomysły na biznes obejmujące np. roboty softwarowe, chatboty – w tym np. dające wsparcie osobom z problemami takimi jak uzależnienia, rozwiązania wykorzystujące drony, rzeczywistość rozszerzoną, uczenie maszynowe, narzędzia do automatycznej analizy danych, infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych, rozwiązania z obszaru medycyny, aplikacja nawigująca osoby niewidome i niedowidzące, rozwiązania, które będą umożliwiały ludziom przebywanie w atmosferze wolnej od smogu, urządzenia solarne i wiele innych. W dwóch dniach start-upowej konferencji wzięło udział ponad 3 tys. osób, w trzydniowym Europejskim Kongresie Gospodarczym - ponad 12,5 tys.European Tech and Start-up Days, które odbędą się w dniach 3-4 września 2020 r. w Katowicach, to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów czołowych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata. XII edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym i w Hali Widowisko-Sportowej Spodek w Katowicach.Szczegółowe informacje na temat European Tech and Start-up Days: www.estartupdays.eu/pl Zgłoszenia do Start-up Challenge do 6 lipca br. KLIKNIJ Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.