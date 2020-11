Start-up Inrupt Tima Bernersa-Lee pomoże ochronić prywatność w sieci

Start-up Inrupt, którego założycielem jest współtwórca internetu Tim Berners-Lee, ma pomagać swoim klientom chronić prywatność w sieci poprzez kontrolę tego, jakie dane na swój temat przekazują usługodawcom i firmom - donosi serwis Cnet.

Jak relacjonuje Cnet, myślą przewodnią działalności Inruptu ma być pomoc w organizacji kontroli nad danymi osobowymi i takie przechowywanie ich, aby nie pozwalały na budowę złożonych profili np. na potrzeby marketingu, a zarazem umożliwiały współdzielenie z wybranymi podmiotami zewnętrznymi jedynie informacji niezbędnych do świadczenia usług.

Do przechowywania danych klientów ma służyć własna technologia opracowana przez Inrupt, która nazywa się Solid. Zbudowano ją w metodologii open-source, co zdaniem twórców ma pozwalać na przejrzystość i budowę większego zaufania do projektu. Solid ma być systemem, który pozwoli na przechowywanie danych w taki sposób, by użytkownik był jedyną osobą posiadającą pełnię praw decyzyjnych względem tego, kto ma dostęp do informacji na jego temat. Użytkownicy usługi Inrupt będą mogli z użyciem systemu przechowywać bezpiecznie m.in. zdjęcia, czy dane pochodzące z urządzeń pomiarowych do fitnessu i przekazywać je wybranym podmiotom w bardzo ograniczonym zakresie, wybierając, jakie konkretne informacje na swój temat chcą udostępnić.

Usługa była testowana we współpracy z BBC, bankiem NatWest i brytyjską publiczną służbą zdrowia (NHS). Według Bernersa-Lee technologie wykorzystywane przez Inrupt "są częścią składową bardzo potrzebnego kierunku naprawy internetu". Jak podkreślił "nowy fundament zaufania i współpracy", który ma stanowić Inrupt, "może prowadzić do powstania całkiem nowych modeli biznesowych, które będą w końcu służyły również użytkownikom".