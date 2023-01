Start-up z Wrocławia dostał środki na rewolucyjne rozwiązanie

QNA Technology, wrocławski start-up rozwija technologię syntezy półprzewodnikowych nanomateriałów – tzw. kropek kwantowych, pożądanej przez silnie rozwijającą się branżę producentów wyświetlaczy.

QNA Technology, wrocławski start-up rozwija technologię syntezy półprzewodnikowych nanomateriałów – tzw. kropek kwantowych, mających szereg właściwości pożądanych przez rynek zaawansowanych technologii, głównie przez branżę wyświetlaczy, do zastosowań na rynkach telewizorów, okularów AR/VR, monitorów czy też motoryzacyjnym.

Dzięki pozyskanym w ramach ostatniej rundy inwestorskiej środkom w wysokości 7,2 mln zł oraz otrzymanej dotacji unijnej QNA Technology opracowała w warunkach laboratoryjnych syntezę niebieskich kropek kwantowych (MVP). Aktualnie prowadzone są testy z partnerami biznesowymi mające na celu potwierdzenie wartości uzyskanych parametrów i ukierunkowanie dalszego rozwoju tego materiału.

Planowane inwestycje mają wynieść 14 mln zł i przeznaczone zostaną na zakup elementów pilotażowej linii syntezy oraz zakończenie kolejnego etapu prac rozwojowych niebieskich kropek kwantowych. Osiągnięcie tych celów ma umożliwić spółce realizację pierwszych kontraktów dla producentów optoelektroniki z całego świata.

Artur Podhorodecki, prezes zarządu i współzałożyciel QNA Technology wskazuje, że niebieskie kropki kwantowe są nowatorską, oczekiwaną alternatywą dla stosowanych obecnie rozwiązań materiałowych w branży wyświetlaczy.

Zebrany do tej pory przez spółkę kapitał, oprócz sumy pozyskanej od prywatnych inwestorów, to także 6,2 mln zł otrzymane w ramach grantu z NCBiR ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na prace badawczo-rozwojowe oraz przedwdrożeniowe. Dzięki środkom pochodzącym z dotacji udało się zwiększyć bazę laboratoryjną oraz zaangażowanie specjalistycznej aparatury, a także powiększyć zespół – z kilkunastu do 25 osób.

Według prognoz opublikowanych w raporcie MarketsandMarkets rynek kropek kwantowych osiągnie wartość 8,6 mld dol. do 2026 r.