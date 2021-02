Start-upom łatwiej dotrzeć do prezesów dużych firm. Pieniędzy nie brakuje

Czas pandemii okazał się łaskawy dla start-upów. Nowe technologie skupiły na sobie większą uwagę inwestorów, za czym idą pieniądze. Młodym firmom łatwiej przychodzi nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z osobami decyzyjnymi w dużych koncernach. Takie wnioski płyną z konferencji EEC Trends.

Nie ma na co czekać

Spora część z tych pieniędzy ma szansę trafić również na programy infrastrukturalne, którymi w sposób naturalny zainteresowane jest Nevomo.Na brak uwagi ze strony inwestorów nie narzeka też Biotts, biotechnolgiczny start-up, który pracuje nad nowatorskimi metodami terapii w medycynie - głównie nad technologią transportu leków przez skórę.Jak zapewniła Karolina Buratyńska, general manager w Biotts, firma radzi sobie dobrze w czasie pandemii, z powodzeniem pozyskując inwestorów oraz cenne kontakty.- Te pandemiczne czasy pomogły w kontakcie z osobami decyzyjnymi w dużych firmach farmaceutycznych. W mojej ocenie jest to spowodowane tym, że osoby te często były zajęte wyjazdami, podróżami, spotkaniami, które poza samymi już negocjacjami zabierały czas. Dzisiaj czasu mają więcej, bo często pracują z domu. W związku z tym łatwiej jest znaleźć miejsce w kalendarzu i łatwiej jest komunikować się z innymi - zauważyła Buratyńska.Jej zdaniem autorzy innowacyjnych pomysłów nie powinni zwlekać z ich urzeczywistnianiem, jeśli tylko wiedzą, jak konkretnie chcą je wdrażać.- Bardzo zachęcam do tego, żeby swoje pomysły przekształcać w gotowe produkty, choć wymaga to dużego przygotowania i dobrego planu działania - podkreśliła Karolina Buratyńska.