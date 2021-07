Start-upy decydują o przyszłości Europy. Ostatni moment na zgłoszenia do konkursu

Już tylko do 30 lipca przyjmowane są zgłoszenia do szóstej edycji konkursu Start-up Challenge. Finał oraz spotkanie start-upów i tzw. dojrzałego biznesu odbędą się podczas XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 20-22 września 2021 r.). Do pięciu poprzednich edycji konkursu organizowanego w ramach European Tech and Start-up Days aplikowało ponad 1000 start-upów z całego świata.





Podczas ubiegłorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego i 5. European Tech and Start-up Days, Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach odwiedziło blisko 3,5 tys. gości. Do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób. Unikalna liczba użytkowników, którzy w dniach 2-4 września 2020 r. obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.



Wśród dotychczasowych laureatów konkursu Start-up Challenge są firmy działające z sukcesem

w wielu sektorach gospodarki. European Tech and Start-up Days - spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców - jest partnerem programu akceleracyjno-mentoringowego Sebastiana Kulczyka „InCredibles”.



Zgłoszenia do Start-up Challenge:



Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne.



W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.



