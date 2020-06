Start-upy lubią dużo obiecywać. To błąd, za który trzeba zapłacić

Start-upy bazują na podejmowaniu dużego ryzyka, podczas gdy duże firmy starają się go unikać. Są więc jak ogień i woda, których połączenie jednak przynosi nieraz dobre efekty biznesowe. By tak się stało, młode przedsiębiorstwo musi mieć już jakieś doświadczenie, być przygotowanym na twarde negocjacje i trudne kompromisy oraz posiadać finansowanie na pierwsze wspólne działania. To niektóre wnioski płynące z dyskusji zorganizowanej w ramach Incredible Academy - przedsięwzięcia, którego inicjatorem jest Sebastian Kulczyk.

Najważniejsza oczywiście obok założycieli start-upu, którzy z kolei muszą za każdym razem skupiać się na aspektach biznesowych umów i stopniu ryzyka, jaki są w stanie zaakceptować.- Tutaj wyczucie biznesowe jest dosyć ważne, wciąż się go uczymy. Nie korzystaliśmy jednak dotychczas z pomocy zewnętrznej - zastrzega Konrad Kosztrzewa.Za to Veturai śmiało korzystało z programów akceleracyjnych, których opiekunowie służą zawsze pomocą od strony prawnej i merytorycznej.- Z punktu widzenia start-upów koszt wynosi więc tu zero a nasze interesy są zabezpieczone i to akcelerator dba o to, żeby ewentualnie korporacja nie uległa pokusie, aby w jakikolwiek sposób wykorzystać start-up - ocenia Konrad Kostrzewa.Akceleratory stanowią zresztą dobrą przestrzeń dotarcia w ogóle do korporacji ze swoja ofertą. Bo, jak zastrzega założyciel Veturai, młodej firmy bez klientów i doświadczenia raczej nikt na poważnie nie weźmie, choćby miała w zanadrzu spektakularny pomysł.- Nawet jeżeli nasze rozwiązanie, które chcemy zaoferować, najlepiej sprawdziłoby się właśnie w dużej globalnej korporacji, to dobrze byłoby przed rozmową z korporacją zdobyć jakieś doświadczenie. Spróbować wdrożyć je w mniejszej firmie, pokazać, że te efekty rzeczywiście są realne, bo jeżeli tego nie zrobimy, to korporacja musi uwierzyć nam na słowo - wyjaśnia Konrad Kostrzewa.- Dobrze mieć coś już na koncie. Mieć jakieś malutkie wdrożenie, albo nawet brand rozpoznawalny, wtedy ludzie w korporacji nie biorą na siebie całego ryzyka robienia czegoś z kimś, kto jest w zasadzie białą kartką papieru - przyznaje z kolei Mariusz Gaca.Poza tym właśnie dzięki uczestnictwu w konkursach i programach akceleracyjnych można się dać poznać korporacji, co ułatwi pierwsze rozmowy.- Trzeba wyjść na takie zorganizowane inicjatywy i tam dać poznać siebie - przekonuje.Według prezesa Veturai specjalnej przeszkody nie stanowią nawet ograniczenia związane z pandemią COVID-19.- Bardzo dużo rzeczy przeniosło się do online’u. Również przeniosły się programy akceleracyjne. To wciąż jest dobra platforma do networku - stwierdza.Gdy już dojdzie do rozmów, należy z kolei uważać na to, by nie obiecać korporacji zbyt wiele, nie robić deklaracji na wyrost.- To prędzej czy później wyjdzie w rozmowach, że jednak nasze rozwiązanie niekoniecznie potrafi to, co deklarowaliśmy albo że nie jesteśmy w stanie dociągnąć tego w takiej formie, jak początkowo obiecywaliśmy. Ta relacja powinna być szczera i bez jakichś obietnic, których nie jesteśmy w stanie dotrzymać - podkreśla Konrad Kostrzewa.Z kolei Mariusz Gaca zastrzega, że o losach start-upowej oferty często decyduje to, do jakiej części korporacji on trafi. Bo choć korporacje poszukują projektów, które mają je wzmacniać wewnętrznie, to w ich przypadku są często dużo bardziej konserwatywne, niż w przypadku działań skierowanych za zewnątrz.- Z mojego doświadczenia, im częściej w rozmowy ze start-upami jest zaangażowana część komercyjna dowolnej korporacji, tym większe szanse ma na powodzenie, niż rozmowa tylko i wyłącznie z częścią technologiczną - opowiada wiceprezes Orange Polska.Jak dodaje, start-upy nie powinny tez oczekiwać, że duży korporacyjny klient zapewni im od razu duży dopływ pieniędzy. Korporacje oczekują wręcz najczęściej od młodych firm, że przyjdą do nich z zabezpieczonym finansowaniem na czas pilotażowego wdrożenia.- To jest powszechne oczekiwanie, że na etapie pilotażu koszty nie będą obciążały korporacji. Chyba że korporacja jest tak bardzo zdeterminowana, że jest w stanie sama ponieść takie koszty - tłumaczy.- Dla mnie najłatwiejszym do przełknięcia modelem jest model, w którym mówimy - każdy ponosi koszty po swojej stronie. To jest po prostu fair - mówi Mariusz Gaca.Przestrzega też przed nieuważnym negocjowaniem z dużymi firmami. Jak podkreśla, jeśli start-up pozwoli korporacji na więcej niż inni, to duża firma na pewno to wykorzysta. Jeśli start-up nie znajduje się akurat w jej akceleratorze, to nikt nie będzie się specjalnie przejmował tym, że nie zabezpiecza dostatecznie swojego interesu.Z drugiej strony w rozmowach z korporacja trzeba umieć wykazać się skłonnością do kompromisu. Wiceprezes Orange Polska przekonuje, że brak pokory, wynikający z przekonania, że ma się absolutnie najlepsze rozwiązanie, młodej firmie może poważnie zaszkodzić.- Trzeba szukać kompromisów. Albo są to kompromisy ilościowe, albo to są kompromisy w stylu coś za coś. Musimy wybrać punkt umowy, który jest dla nas ważniejszy - podsumowuje Konrad Kostrzewa.Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów prowadzenia biznesu w trudnym czasie pandemii COVID-19.Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD) , czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrującą środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w centralnej Europie.Inicjatywa jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka.Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów.