Start-upy mają nową konkurencję. To corp-upy

Grupa kapitałowa TenderHut zainwestowała w kilka spółek, które przypominają swoją działalnością start-upy. Choć działają właściwie w taki sam sposób i stawiają na nowatorskie cyfrowe rozwiązania, to jednak nie mogą liczyć na typowe dla start-upów formy finansowania. W praktyce trzeba szukać czegoś innego niż fundusze venture capital.

Każdy start-up potrzebuje pieniędzy na rozwój. Brak finansowania bywa często barierą nie do przejścia. Duże korporacje mogą jednak inwestować latami i cierpliwie czekać na zwrot z inwestycji, a jeżeli ten nie przychodzi wchłonąć dany zespół i korzystać z nabytego doświadczenia w ramach innych projektów. Inaczej wygląda sytuacja w corp-upach wychodzących z softwarehouse’ów, które często nie wykraczają rozmiarami poza sektor małych i średnich przedsiębiorstw.- Niestety zewnętrzne finansowanie takich projektów jest trudniejsze niż w przypadku klasycznego start-upu. Wynika to z jednego podstawowego faktu - fundusze inwestujące na wczesnym etapie nie chcą inwestować w takie spółki. Standardowo venture capital chcą inwestować w prywatne start-upy, czyli takie, w których po inwestycji założyciele-twórcy nadal posiadają około 70 proc. kapitału. A wszystkie nasze start-upy to produkty firmy informatycznej. Zonifero, Holo4Labs, Neutralizer i Chainply w 100 proc. należą do TenderHut i są przez to w oczach tradycyjnych venture capital nieinwestowalne - opowiada Robert Strzelecki.Jak wyjaśnia, te corp-upy mogą pozyskiwać kapitał jedynie ze spółki matki. Tymczasem, poza światowymi gigantami, niewiele spółek jest w stanie zasilić swój start-up takim finansowaniem, aby wystarczyło do skalowania ich działalności do globalnego poziomu.Podaje przy tym przykład Zonifero, czyli firmy, która dostarcza aplikację do optymalizacji kosztów biurowych i poprawy ergonomii pracy.- Ten projekt, rozwinięty w jednej z naszych spółek, poprzedni rok zamknął z 1 mln złotych przychodu. Ma trakcję, kolejne kontrakty i niesamowity potencjał operując w sektorze nieruchomości komercyjnych. Gdyby był to klasyczny start-up pewnie byłby on już po kolejnej rundzie z intensywnym planem rozwoju na globalną skalę - uważa Strzelecki.- Niestety zmuszeni jesteśmy szukać alternatywnych form finansowania, ponieważ mimo tego, że skutecznie realizujemy nasze cele, zdaniem funduszy venture capital jesteśmy niefinansowalni - opowiada Strzelecki.Wśród możliwych opcji wymienia akcjonariat pracowniczy i crowdfunding. Jego zdaniem zwłaszcza ta ostatnia opcja wygląda obiecująco, bo corp-up powinien budzić znacznie większe zaufanie, niż typowy start-up.- Corp-up stworzony w funkcjonującej już organizacji przez doświadczonych ludzi, którzy mają pomysł, pasję i lata praktyki biznesowej, wydaje się dużo lepszą inwestycją niż niepewny start-up, gdzie ryzyko projektowe jest nieporównywalnie wyższe. Wszystko sprowadza się do oceny zwrotu z inwestycji ważonego ryzykiem. W przypadku corp–up’u, wywodzącego się ze średniej wielkości, odnoszącej sukcesy firmy, taka proporcja wydaje się korzystniejsza niż w przypadku inwestycji w typowy prywatny start-up - podsumowuje Strzelecki.Według wstępnych szacunków grupa kapitałowa TenderHut wypracowała w 2019 roku przychody na poziomie ponad 37 mln zł, co jest rekordowym wynikiem w jej historii i daje wzrost o ponad 55 proc w porównaniu z 2018 rokiem.Rozwój TenderHut zwrócił już uwagę poza granicami Polski. Na początku marca 2019 roku firma została uznana rzez brytyjski dziennik "Financial Times" za jedną z najszybciej rozwijających się firm w Europie.Polski producent rozwiązań IT zajął 23. miejsce na 1000 sklasyfikowanych firm, notując skok o 224. pozycje względem zeszłorocznego zestawienia. Wszystko dzięki zwiększeniu przychodów o 1496 proc. na przestrzeni lat 2014-2017. Do rankingu Financial Times zakwalifikowały się w sumie 22 spółki z Polski.