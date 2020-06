Start-upy mogą się jeszcze zgłaszać do konkursu Start-up Challenge

Aplikacje do piątej edycji konkursu Start-up Challenge otwarte są do 6 lipca 2020 roku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły na biznesy podczas European Tech and Start-up Days, wydarzenia towarzyszącego XII Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (EEC - European Economic Congress, 2-4 września 2020). To dla początkujących przedsiębiorców szansa dotarcia ze swoim pomysłem do przedstawicieli międzynarodowych firm, uzyskania wartościowego mentoringu oraz zaistnienia na jednej z największych start-upowych scen w Europie Centralnej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Bioceltix - start-up biotechnologiczny z branży weterynaryjnej, który rozwija leki wykorzystujące komórki macierzyste, celując w schorzenia szczególnie wymagające nowych, skuteczniejszych i bezpieczniejszych metod leczenia;

QNA technology - firma pracująca nad syntezą najwyższej jakości kropek kwantowych niezawierających kadmu, kropek emitujących w kolorze niebieskim oraz kropek do konwerterów promieniowania, mających zastosowanie w fotowoltaice oraz w hodowli roślin;

Hyper Poland - rozwiązanie, które pozwala na modernizację istniejącej sieci kolejowej w taki sposób, by pociągi mogły poruszać się po nie z prędkościami rzędu 300 km/h bez konieczności budowania nowej kosztownej infrastruktury;

Salesbook - aplikacja sprzedażowa i prezentacyjna dla nowej generacji handlowców mobilnych, których zadaniem jest dotarcie do klienta, analiza jego potrzeb oraz zaprezentowanie i konfiguracja produktu.

new industry - przemysł 4.0, robotyka, automatyzacja, systemy produkcji, nowe materiały, przemysł kosmiczny;

environment - ochrona środowiska: technologie dla klimatu, ekologiczne uprawy, smart energy, wykorzystanie surowców, przetwórstwo odpadów;

tradition & modernity - przemysł tradycyjny, energetyka, telekomunikacja, transport, budownictwo;

health & biotechnology - medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia;

business processes - zarządzanie, analityka, ICT, cyberbezpieczeństwo, logistyka, HR;

client & lifestyle - handel, customer experience, e-commerce, fintech, edutech, gaming, sport, przemysł czasu wolnego.

- W momencie dołączenia do Start-up Challenge nasz start-up był konceptem, nie miał jeszcze pilotażowej produkcji, w tym momencie produkujemy, jesteśmy ciągle w momencie badań, ale już niedługo możemy mieć pierwsze wdrożenia, pracujemy już z klientami końcowymi. Potrzeba zmiany materiałów jest ogromna. I jest nadal, pomimo pandemii, a nawet towarzyszy jej większa świadomość, tak więc idziemy do przodu - stwierdziła podczas EEC Online Róża Rutkowska, współzałożyciel MakeGrowLab.W konkursie Start-up Challenge 2019 wyzwanie podjęła rekordowa liczba 300 start-upów z kilku kontynentów.W finale znalazły się również:Do Start-up Challenge 2020 aplikować mogą start-upy, które nie funkcjonują na rynku dłużej niż pięć lat i mają na koncie innowacyjny produkt, technologię, model biznesowy lub zoptymalizowany istniejący proces w jednej z sześciu kategorii branżowych konkursu:European Tech and Start-up Days to okazja do pozyskania partnera biznesowego spośród uczestników Europejskiego Kongresu Gospodarczego - tysięcy przedsiębiorców gotowych inwestować w innowacyjne projekty. To także bezpośredni kontakt z uczestnikami największej imprezy biznesowej Europy Centralnej oraz obecnymi na wydarzeniu mediami, występ na start-upowej scenie, wsparcie światowych ekspertów i dostęp do wartościowego mentoringu.Grupa PTWP planuje organizację XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w terminie 2-4 września oraz European Tech and Start-up Days w dniach 3-4 września 2020 roku w formule stacjonarnej w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach od 2009 roku gromadzi reprezentantów biznesu, prezesów czołowych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne oraz polityków i ekspertów z kraju, Europy i świata.Zgłoszenia do Start-up Challenge do 6 lipca 2020 roku: http://www.estartupdays.eu/2020/pl/start-up-challenge/527/ Organizatorem European Tech and Start-up Days jest Grupa PTWP.