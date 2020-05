Start-upy nie zmieściły się za rządową tarczą

Twórcy Mirror Investment zobaczyli to, czego wcześniej nie dostrzegali inni - potencjał biznesowy zwykłego lustra. Zamienili ten przedmiot codziennego użytku w innowacyjny nośnik informacji, który sprawdzić się może nie tylko w reklamie i handlu, ale też w edukacji czy służbie zdrowia. Wtedy jednak przyszła pandemia, która postawiła na głowie rzeczywistość gospodarczą na całym świecie. O tym, jak zmieniły się plany biznesowe Mirror Investment i jak start-upy radzą sobie w kryzysie, rozmawiamy z prezesem firmy Marcinem Trzcińskim.

Patrzyliśmy, jak cały świat staje, wszystkie zaplanowane wydarzenia, jak chociażby Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, są przekładane na późniejsze terminy. W Polsce liczymy, że biznes konferencyjny ruszy w IV kwartale 2020 r., za granicą jednak większość imprez zostało odwołanych do końca roku i pierwsze większe wydarzenia pojawiają się w kalendarzu targowym dopiero w lutym czy kwietniu 2021 r.To dało nam do myślenia, że kryzys nie potrwa chwilę i konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie środków zaradczych. Dlatego zapadły decyzje o całkowitym odwróceniu modelu naszego biznesu; ratunkiem dla firmy było przebranżowienie.- Dysponując parkiem maszynowym, zapleczem kadrowym w postaci naszych technologów i inżynierów, uruchomiliśmy produkcję przyłbic ochronnych. Dzięki temu, że udało nam się błyskawicznie wdrożyć cały ten proces, dziś jesteśmy już w stanie wyprodukować 40 tys. sztuk takiego sprzętu dziennie! Sprzedaż sięga kilku tysięcy przyłbic dzień w dzień, co zapewnia nam określone przychody.Ponadto wykorzystujemy ten kryzysowy czas na działania marketingowe, testowanie nowych rozwiązań, doskonalenie projektów, które po kryzysie mają szansę na udane wdrożenia.- Paradoksalnie w kryzysie zwiększyliśmy zatrudnienie. Stali pracownicy, nasi technologowie czy inżynierowie nadal pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie naszego podstawowego biznesu. Część ludzi została "przeszeregowana" do nowych obowiązków, wynikających ze wspomnianego przebranżowienia; dodatkowo pojawiły się nowe osoby, które musiały wesprzeć proces produkcji.Niestety wzrost zatrudnienia na początku roku i przestawienie działalności na nowe tory działały na naszą niekorzyść pod względem dostępu do mechanizmów tarczy antykryzysowej. Nowych pracowników nie objął program tarczy, gdyż swoje zatrudnienie rozpoczęli z początkiem, a nie z końcem roku.- To nie krytyka... Przecież wiele firm korzysta z rządowego wsparcia, ale niestety start-upy w dużej mierze nie zmieściły się za rządową tarczą. Taki przykład: wiele młodych, startujących dopiero biznesów, uzależnionych jest całkowicie od założycieli. Bardzo często to małe spółki - z dwoma, trzema udziałowcami, które dopiero organizują finansowanie. W czasie kryzysu ci biznesmeni muszą dorabiać na boku lub przejadać swe oszczędności, by utrzymywać firmy, dotrzeć z produktem do potencjalnych inwestorów i - mimo wszystko - próbować go skomercjalizować.Tu pojawia się problem. Ci ludzie zazwyczaj, pełniąc mianowane funkcje w zarządzie, nie pobierają wynagrodzenia za pracę w start-upie. Żadne z rozwiązań z tarczy antykryzysowej nie przewiduje dziś jakiegokolwiek wsparcia dla mianowanych członków zarządów... Taki start-up nie może więc liczyć na subwencję.Inny przykład. Jeśli start-up rozpoczął w tym roku proces rozwojowy, zaczął zatrudniać ludzi, to również nie kwalifikuje się do pomocy. Przepisy jasno mówią: jeżeli na koniec 2019 r. firma nie zatrudniała pracowników, to nie spełnia warunków programu.Oczywiście nie można generalizować... W ramach tarczy antykryzysowej i dla start-upów znajdzie się wsparcie, ale wciąż małe w stosunku do potrzeb.- Moim zdaniem z pewnością zmienić się powinno uzależnianie pomocy głównie od spadków obrotów firmy, co nie pokazuje faktycznej kondycji danego biznesu.Tak jest w naszym przypadku. By utrzymać firmę, zainwestowaliśmy w przebranżowienie. Wzrosły nam mocno koszty, obroty spadły, ale nie aż w takim stopniu, by uzyskać pomoc. Tym samym, ratując firmę, ograniczyliśmy sobie możliwości przy ubieganiu się o wsparcie.Wiele małych biznesów, nie tylko start-upów, boryka się także z kosztami lokalowymi, często są to bardzo wysokie opłaty. Kiedy działalność nie przynosi odpowiednich przychodów, trudno pokryć te wydatki. Dlatego może i tu przydałyby się jakieś rządowe rozwiązania.- Muszę odpowiedzieć nieco wymijająco. Wszystko zależy, z której strony patrzymy na sytuację. Z jednej mamy takie start-upy, jak chociażby Netflix, które doskonale radzą sobie w kryzysie, stając się niejako jego beneficjentami. Z drugiej - i takie firmy, jak Booksy. Ta aplikacja, umożliwiająca bezpłatną rezerwację usług z sektora health & beauty, przy lockdownie gospodarki praktycznie stanęła na krawędzi; trzeba było zwolnić kilkaset osób i gdyby nie inwestorzy, zapewne Booksy nie dotrwałaby do odmrożenia usług. Jak widać, wszystko zależy od branży.Ale tak naprawdę, młody przedsiębiorca, który ma pomysł i chciałby z nim wyjść do inwestorów właśnie teraz, znajduje się w lepszej sytuacji niż jeszcze pół roku temu.- Po prostu wie, że kryzys istnieje, może cały biznesplan zweryfikować, dostosować do nowych realiów - i tym wygrać. My zostaliśmy przyparci kryzysem do muru. Ci, którzy teraz będą startować, już są mądrzejsi.Właśnie obcenie otwierają się przecież ogromne szanse w obszarze technologii streamingowych, ułatwiających pracę czy naukę zdalną. Tego typu rozwiązania z pewnością zainteresują inwestorów.- Jeżeli popatrzymy na rynek komercyjny, to inwestorzy teraz na pewno inwestują bezpieczniej i rozważniej podejmują decyzje, w co inwestują. Ponownie wiele zależy od branży, czego przykładem jest rynek aplikacji i gier mobilnych, gdzie obserwujemy dziś niesamowity wzrost.Zwiększyła się też teraz dostępność środków unijnych. W bardzo wielu działaniach mamy obecnie ułatwione ścieżki, przyspieszone procedury weryfikacji wniosków. Do tego pojawiły się środki na walkę z COVID-19. To też szansa dla start-upów z branży nowych technologii czy innowacji medycznych.Jak widać, kryzys z pewnością zmienił warunki prowadzenia biznesu, ale dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, nie tylko start-upowców. Trzeba nauczyć się działać w tej nowej rzeczywistości.Tekst i rozmowa powstały w ramach projektu EEC Defence – Razem bronimy gospodarki, animowanego przez Grupę PTWP, organizatora Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EEC) i EEC Online.Partnerzy EEC wymieniają się informacją, wiedzą, doświadczeniem, pomysłami, jak radzić sobie w trudnych czasach.