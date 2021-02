Start-upy rozpychają sią w nowej rzeczywistości

Rola start-upów w rzeczywistości ukształtowanej przez pandemię COVID-19, warunki dla ich działalności czy znaczenie nowych technologii i innowacji dla realizacji polityki Europejskiego Zielonego Ładu - to tylko niektóre tematy, jakie zostaną poruszone na konferencji EEC Trends, w ramach bloku tematycznego EEC INNOVATION.

Wstęp do EEC 2021

, prezes i współzałożyciel Booksy, opowie podczas EEC Trends, ile pracy musiał włożyć w pozyskanie takiego finansowania i jakie czynniki są decydujące w budowie start-upy, który aspiruje do miana pierwszego polskiego jednorożca (start-upu, którego wartość osiągnie poziom 1 mld dolarów).Gościem sesji „Start-upy w nowej rzeczywistości. Innowacje dla klimatu” w ramach bloku tematycznego EEC INNOVATION, która zostanie zorganizowana w środę 17 lutego w godzinach 15.30-17.00 będzie też, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Gość EEC Trends opowie m.in. o tym, jak działania centrum względem start-upów pomagają realizować politykę Europejskiego Zielonego Ładu, jak należy postępować, by środki na innowacje były wydawane możliwe najbardziej efektywnie i skutkowały realnymi wdrożeniami oraz o roli, jaką ma odegrać wdrażana właśnie nowa strategia NCBR.Innowacjom na rzecz polityki Europejskiego Zielonego Ładu i roli, jaką mogą odegrać tu start-upy poświęcona będzie także debata „Innowacje dla klimatu”. Uczestnicy dyskusji spróbują ustalić m.in. na ile znaczącymi motorami rozwoju technologicznego stały się pandemia i zielona transformacja. A będą nimi, członek zarządu firmy SunRoof oraz, prezes Atende.EEC Trends kontynuuje tradycję i markę Forum Zmieniamy Polski Przemysł – do roku 2018 jednej z najważniejszych debat o perspektywach i kierunkach rozwoju polskiej gospodarki. II edycja EEC Trends to już samodzielna marka wpisująca się w szerokie i rozpisane na wiele miesięcy bieżącego roku spektrum działań związanych z Europejskim Kongresem Gospodarczym 2021 Zaproszeni Goście, stali uczestnicy Kongresu – eksperci i naukowcy, przedsiębiorcy, inwestorzy i decydenci – wezmą udział w dyskusjach w ramach wskazanych w agendzie obszarów tematycznych.Kluczowe dla wydarzenia "trendy" to takie grupy zjawisk, które w najbliższej przyszłości będą zmieniać gospodarczą i społeczno-gospodarczą rzeczywistość. Określenie tych dominujących tendencji, przewidywanie ich skutków, komentowanie w opiniotwórczym gronie, a w końcu konkluzje i rekomendacje – wszystko to ma szczególne znaczenie wobec niestabilnej sytuacji świata i gospodarki.Dyskusja na EEC Trends przygotowuje grunt pod Kongres, wskazując priorytety, akcentując to, co najważniejsze. W toku tego wydarzenia wykuwa się ostateczny kształt Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Dzięki takiemu podejściu kształt Kongresu jest pojemny – adekwatny do różnych oczekiwań i potrzeb, aktualny i żywy. EEC Trends potwierdza, że dialog jest wpisany w DNA Europejskiego Kongresu Gospodarczego.EEC Trends jest zestawem dyskusji, rozmów, prezentacji i innych form. Przeniesienie jej do przestrzeni wirtualnej stwarza nowe możliwości – poszerza krąg odbiorców, zapewnia dostęp do treści w czasie rzeczywistym i do ich zarejestrowanej formy – po zakończeniu wydarzeń.W edycji 2021 wyznaczone zostały następujące obszary debaty:EEC GREEN. Zrównoważony rozwój, ochrona klimatu, cele Zielonego Ładu – w strategiach firm, w sferze technologii, w ofertach biznesowych. Innowacyjne rozwiązania dla zielonej gospodarki. Zielony zwrot i ograniczanie emisji w wybranych sektorach przemysłu gospodarki.EEC DIGITAL. Rola przełomowych technologii w przemyśle i gospodarce. Robotyzacja i automatyzacja produkcji. Przyspieszony proces cyfryzacji gospodarki – korzyści, bariery, ryzyka. Zdalna praca, zdalne zarządzanie. Cyberzagrożenia – profilaktyka, edukacja, regulacje.EEC INVEST. Inwestycje „z wyższej półki” i ich otoczenie: technologie, rynek pracy, koniunktura. Zaawansowana infrastruktura jako wyznacznik jakości życia. Inwestycje w ramach transformacji sektora energii. Finansowanie inwestycji w ramach nowych unijnych narzędzi.EEC INNOVATION. Gospodarka oparta na wiedzy jako element konkurencyjności. Finansowanie innowacji. Kreatywność, elastyczność, odporność – biznesowe wyzwania czasu pandemii i odbudowy gospodarki. Innowacje wspierające bezpieczeństwo i zdrowie. Współpraca start-upów i dużych firm przemysłowych.EEC FUTURE. Gospodarka, finanse, rynek pracy w realiach kryzysu związanego z pandemią. Bilans 2020, aktualna sytuacja, prognozy. Europa wobec wyzwań wspólnego wychodzenia z impasu i budowania nowej rzeczywistości. Globalny rynek i wymiana handlowa: dylematy niezależności i szerokiej kooperacji. Mobilność a paliwa, logistyka a handel – trendy i prognozy.Częścią EEC Trends będzie przyznanie wyróżnień WNP Awards – tym, którzy pełnią rolę pionierów – wskazują na polskim rynku tendencje, przecierają szlak, niekiedy idą pod prąd, inicjują innowacyjne działania. Tym, bez których śmiałości rozwój nie byłby możliwy.