Start-upy trafiły na wojnę. Akademia Kulczyka podpowiada, jak walczyć

Start-upy muszą dostosowywać cięcia kosztów do przetrwania od 12 do 24 trudnych miesięcy. O zewnętrzne rundy finansowania będzie teraz niezwykle trudno, ale szybkie propozycja produktu, który wpisuje się w obecne potrzeby, może okazać się wręcz trampoliną do wzrostu - wynika z webinaru zorganizowanego przez Incredible Academy, inicjatywę Sebastiana Kulczyka, której partnerują European Tech and Start-up Days.

Trzeba brać, co jest

Wojciech Kostrzewa zwrócił jednak uwagę, że w obecnej sytuacji wiele firm nie jest w stanie ominąć redukcji kosztów pracowniczych, bo inaczej na pewno utraci płynność finansową.Michał Rokosz dorzucił, że nie chodzi mu wcale o trzymanie na siłę na pokładzie wszystkich pracowników. Wyjaśnił jednak, że każda firma, w tym także start-up, powinna być gotowa na szybkie wykorzystanie powrotu koniunktury, gdy to tylko nastąpi. Jego zdaniem utrzymanie wartościowych pracowników przez czas kryzysu może być finalnie tańszą opcją niż konieczność rekrutowania potem "na szybko" nowych i ich błyskawicznego szkolenia. Tym bardziej, że zawsze są rekrutacje okazują się nieudane, a przez to mogą spowalniać firmę, gdy będzie już szansa na odrabianie strat.Podkreślił jednak, że także koszty w kadrach muszą być tak przycięte, by móc utrzymać działalność aż do odbicia gospodarki w górę. Jeśli nie zdecydujemy się na niezbędne ruchy kadrowe, a nasi konkurenci to zrobią, to w naturalny sposób zyskają przewagę. - I jeśli kryzysowa sytuacja potrwa o dwa miesiące dłużej, niż sobie założyliśmy, to do odbicia rynku nie doczekamy - stwierdził Michał Rokosz.Z kolei Wojciech Kostrzewa przyznał, że w jego firmie pewne pozycje kosztowe zniknęły zupełnie, jak na przykład podróże służbowe, których Billon Group do końca roku już w ogóle nie przewiduje. Jego zdaniem istnieje też duże pole do negocjacji umów z dostawcami. Sporo też można obecnie zaoszczędzić na powierzchniach biurowych.- Myślę, że nie będę odkrywczy, jeżeli powiem, że tak jak wszyscy przedsiębiorcy, stwierdzamy, iż tak naprawdę nie potrzebujemy takiej powierzchni, z jakiej korzystaliśmy do tej pory. Myślę zatem, że nawet jeżeli nie dzisiaj to po kryzysie będziemy mogli też zameldować znaczące oszczędności po stronie wydatków na powierzchnię biurową - ocenił Wojciech Kostrzewa.Zaznaczył jednak, że w dobie kryzysu nie można myśleć tylko o cięciach, ale i robić wszystko, by pozyskiwać przychody.- Równie ważna jest strona przychodowa, czyli cały czas walka o nowego klienta, walka o to, żeby dotychczasowi klienci nie wpadli na pomysł, aby zmienić priorytety i np. zrezygnować z projektów, które wdrażamy - powiedział.Jak wyjaśnił, to walka o wszystkie niekomercyjne źródła przychodów, czyli granty z każdego możliwego miejsca i pod każdą szerokością geograficzną - tak, żeby pomnożyć pozyskiwanie środków. Ponadto należy maksymalizować wpływy z programów pomocowych państw we wszystkich krajach, w których prowadzi się działalność.Według niego trzeba też skupić się na tych klientach gwarantujących przychody w stosunkowo krótkim czasie. - Płatność w ciągu trzech miesięcy ma zdecydowanie najwyższy priorytet - podkreślił.Tym samym konieczna może być rezygnacja z bardziej długotrwałych projektów, z których przychody są np. planowane dopiero w przyszłym roku. To z kolei może oznaczać też konieczność rezygnacji z pracowników, którzy są przy nich zatrudnieni.Rozmówcy zgodzili się, że kolejnym bardzo istotnym elementem pozostaje odpowiednia jakość akcjonariatu, która w trudnych czasach powinna owocować wsparciem dla spółki. Nie chodzi w tym przypadku jedynie o dokapitalizowanie, ale też choćby o pomoc w pozyskiwaniu czy utrzymywaniu klientów.Akcjonariusze są tym bardziej istotni, że w najbliższych miesiącach może być bardzo trudno o zewnętrzne rundy pozyskiwania finansowania. Michał Rokosz ocenił, że fundusze venture capital po wybuchu pandemii skoncentrowały się na utrzymaniu dotychczasowych portfeli i w większości nie myślą o ich powiększaniu. Są jednak też wyjątki.- Widzimy na rynku kilka funduszy, które są nastawione bardzo "profundersko", ale spora część funduszy właśnie się wycofała albo czeka na okazje - powiedział Michał Rokosz.By zatem pozyskać finansowanie w zewnętrznej rundzie, trzeba jak najszybciej przedstawić produkt, który wprost będzie odpowiadał na obecne potrzeby i rokował szybkie osiąganie przychodów. Michał Rokosz stwierdził wręcz, że dobre start-upy można poznać po tym, że takie produkty już zdążyły opracować, a średnie po tym, że właśnie nad tym myślą...Obydwaj rozmówcy zgodzili się z twierdzeniem, że trzeba być dziś gotowym na przyjmowanie warunków finansowania na dużo gorszych warunkach niż jeszcze 2-3 miesiące temu. Tym bardziej że za kilka miesięcy może nie być nawet finansowania dostępnego jeszcze dzisiaj.- Akceptowałbym potencjalnie gorszego partnera, niższą wycenę, ale nie akceptowałbym warunków, które będą potem zabójcze dla spółki w dalszych rundach finansowania - zaznaczył jednak Michał Rokosz.- To czas wojny. Szybkie decyzje, skoncentrowanie na kilku wybranych obszarach - ale jednocześnie pamięć o tym, że finansowanie jest najważniejsze, cashflow jest najważniejszy - podsumował z kolei Wojciech Kostrzewa.Incredible Academy to cykl wirtualnych spotkań warsztatowych, podczas których laureaci programu Incredibles będą mieć możliwość uzyskania praktycznych wskazówek i konkretnych odpowiedzi, dotyczących priorytetowych obszarów prowadzenia biznesu w tym trudnym obecnie czasie.Dyskusje będą się koncentrować na zasygnalizowanych przez spółki zagadnieniach i problemach poszerzanych na kanwie zadawanych przez uczestników na bieżąco pytań. Do każdego tematu zapraszanych jest dwóch gości - ekspertów, a dyskusję prowadzi jeden lub dwóch moderatorów.Partnerem wydarzenia jest European Tech and Start-up Days (ETSD), czyli spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. ETSD stanowi przestrzeń integrującą środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami różnych branż, którzy są obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach - największym spotkaniu biznesu w centralnej Europie.Inicjatywa jest pochodną przedsięwzięcia Incredibles, czyli programu akceleracyjnego i mentoringowego dla start-upów, zainicjowanego w 2017 r. przez Sebastiana Kulczyka.Podczas trzech dotychczasowych edycji do programu napłynęło 740 zgłoszeń, organizatorzy podjęli współpracę z 80 mentorami oraz zorganizowali 270 godzin warsztatów.