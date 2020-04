Start-upy ucierpią przez koronawirusa. Ale na epidemii niektórzy mogą też skorzystać

Trudna sytuacja, sprowokowana przez pandemię koronawirusa, dotyka obecnie nawet firmy o najbardziej ugruntowanej pozycji na rynku. Tym bardziej zatem nie oszczędza młodych, innowacyjnych biznesów, jakimi są start-upy. Choć niektóre dotychczasowe źródła finansowania, z jakich korzystają, mogą wyschnąć, to - z drugiej strony - kryzys przynosi też pewne szanse. Dobry pomysł i dobra realizacja znajdą inwestorów nawet pośrodku kryzysu.

Kryzys, czyli nowe szanse

Start-upowe myślenie jeszcze bardziej aktualne

Jego zdaniem inwestorzy dużo bardziej niż kiedykolwiek zwrócą teraz uwagę na wielkość stopy zwrotu i szybkość pozyskiwania pieniędzy z danego start-upu.- Rzeczywiście, pieniądz jest teraz królem - to właśnie słyszymy od klientów - przyznaje Marta Klimowicz, szefowa wzrostu w Monterail, firmie zajmującej się budową i rozwojem aplikacji wspierających start-upy i przedsiębiorców.Z jej obserwacji wynika, że niektórzy inwestorzy przerywają dotychczasowe działania. A skoro stają się bardziej ostrożni, no to trzeba mieć mocniejsze niż wcześniej argumenty, by ich do aktywności na inwestycyjnym polu zachęcić.- Kanał dotarcia do rynku jest teraz dużo ważniejszy niż wcześniej. Trzeba mocno pokazać, że ma się produkt, który się sprzeda - twierdzi Marta Klimowicz.Jak dodaje, kluczowa dla start-upów jest umiejętność szybkiego przystosowania się do zmieniającej się rzeczywistości: - Firmy, które najszybciej się adaptują, wyjdą z tego kryzysu w najlepszym stanie - ocenia.Według niej inspirujące mogą być tu przykłady start-upów, które zajęły się dostarczaniem rozwiązań przydatnych ludziom w czasie pandemii koronawirusa.Christian Arndt, menedżer inwestycyjny High-Tech Gründerfonds, niemieckiego funduszu venture capital, ocenia, że najbardziej zostanie ograniczone finansowanie start-upów ze źródeł państwowych i od aniołów biznesu; nie przewiduje zaś większego załamania na poziomie istniejących już funduszy VC.- Ciągle jest tam dużo pieniędzy, choć oczywiście fundusze mogą trochę zredukować nowe inwestycje, by skupić się na utrzymaniu przy życiu dotychczasowego portfolio - uważa Christian Arndt.W jego opinii wszyscy start-upowcy powinni dokonywać obecnie gruntownych przeglądów modeli biznesowych: ustalić, w jak dużym stopniu dotyka ich kryzys związany z pandemią i co można w tych modelach zmienić, aby ów negatywny wpływ zminimalizować.- Jeśli idzie o działające już produkty, to istotne jest przejście na online. Obecnie nie ma żadnych szans na spotkania twarzą w twarz - i trzeba z tego jak najszybciej wyciągać wnioski. Ogólnie: cała ta sytuacja zmieni krajobraz działań B2B nie tylko w najbliższym czasie, ale i w dalszej przyszłości - potwierdza obserwacje i wnioski także innych ekspertów.Arndt zwraca też uwagę, że nie wszystkie branże ucierpią w równym stopniu; sektor e-commerce może się wręcz wzmocnić. Start-upowe aktywności na tym polu wydają się więc być dziś szczególnie uzasadnione.- E-commerce w niektórych segmentach rośnie dziś jak szalony. Wszyscy będziemy przechodzić na model e-commerce'owy dużo szybciej, niż wcześniej myśleliśmy - przyznaje z kolei Kinga StanisławskaTak naprawdę każdy kryzys, poza licznymi zagrożeniami, przynosi nowe szanse na rozwijanie działalności. - Jeśli widzisz jakieś otwierające się właśnie okno możliwości, działaj - to jest ten czas! - apeluje Christian Arndt.Przykładem tego, że mocne zakorzenienie w internecie stanowi obecnie o sile przedsięwzięcia jest choćby Tutlo Damiana Strzelczyka.- W obliczu kryzysu obroty nam spadły, jest trudniej pozyskać nowego klienta, bo też nastroje konsumenckie są gorsze. Ale działamy, jesteśmy w stanie dostarczyć usługę - i to nasza przewaga. Nie można tego powiedzieć o tradycyjnych szkołach językowych, które teraz "na szybko" próbują przechodzić na zdalny model funkcjonowania. Wiele z nich może jednak tego kryzysu nie przetrwać... - opowiada Damian Strzelczyk.Jego zdaniem migracja aktywności do globalnej sieci i zdalnych kontaktów utrwali się także po kryzysie.- Wcześniej ludzie nie korzystali z wielu rozwiązań online'owych, choćby z racji przyzwyczajenia do tradycyjnych rozwiązań. Teraz zostali niejako zmuszeni do zmiany zachowań i zobaczyli, że to całkiem wygodne . Te nowe zachowania konsumenckie pozostaną i się ugruntują - ocenia.Sytuacja różni się obecnie jednak bardzo mocno - w zależności od konkretnej branży. Online'owe start-upy działające w turystyce, podróżach czy nawet gastronomii często znalazły się nagle bez rynku, który się załamał. Widać jednak i spółki, zajmujące się digitalizacją relacji B2B czy w ogóle procesów biznesowych - i te zyskały teraz tak naprawdę nową szansę na szybszy rozwój.- Po rynku chodzi anegdota, że jak właściciele i prezes firmy nie potrafili się zdigitalizować, to zrobił to koronawirus... - opowiada Kinga Stanisławska.Taka sytuacja to woda na młyn dla firm z gotowymi rozwiązaniami w tej dziedzinie - i tu nie powinno zabraknąć inwestorów. Podobnie jest w dziedzinie cyfrowych rozwiązań dla ochrony zdrowia. Po czasowym zastoju odbiją też w końcu tzw. market places, czyli aplikacje związane z umawianiem takich usług jak fryzjer czy mechanik samochodowy. Ogólny tort środków do podziału będzie jednak mniejszy niż przed kryzysem.- Wcześniej łatwiej było dostać finansowanie, jak się nie było superdobrym. To, co się teraz zmieni, to jest rozdział na tych, którzy mają świetne pomysły i świetne realizacje - w ich przypadku fundusze nadal będą bardzo mocno inwestować - oraz na masę spółek, której będzie dużo trudniej niż wcześniej - przewiduje Kinga Stanisławska z Experior Venture Fund.Co do tego, że finansowanie dla start-upów jednak wyraźnie się skurczy, nie ma także wątpliwości Gonzalo Tradacete, założyciel Faraday Venture Partners, hiszpańskiej organizacji zrzeszającej prywatnych inwestorów w start-upy.- W najbliższym czasie finansowanie dostaną tylko bardzo dobrze zorientowane w sytuacji, dopasowane firmy - twierdzi.Zastrzega jednak, że wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak długo potrwa pandemia koronawirusa i ograniczenia z nią związane. - Na pewno szanse mają dziś wszystkie rozwiązania pomagające ludziom funkcjonować w tym trudnym czasie - podkreśla.Z kolei Anton Tichonow, menedżer rozwoju biznesu w Seedrs, ogólnoeuropejskiej platformie crowdfundingowej (skorzystał z niej m.in. polski start-up Hyper Poland), uważa, że szansy będą szukać nie tylko przedsiębiorcy i start-upowcy, ale również część inwestorów. Bo to właśnie czas kryzysu pozwala czasami osiągać wyniki, o które trudno w bardziej spokojnej rzeczywistości.- Z jednej strony będą bardzo ostrożni inwestorzy. Z drugiej - i tacy, którzy będą szukali okazji właśnie w kryzysie - mówi Tichonow. I dodaje: - Szczególnie istotne są teraz dwa czynniki: obszar, w którym operuje start-up, oraz struktura start-upu, czyli po prostu: czy "przepala" pieniądze, czy nie.Zwraca też uwagę, że rozmaite państwa koronawirus dotknął w różnym stopniu. Dlatego kraj pochodzenia "młodego biznesu" nabiera dziś dodatkowego znaczenia.Paradoksalnie: charakter start-upowej działalności dobrze wpasowuje się w kryzysową rzeczywistość. Budowanie start-upu to bowiem nic innego, jak wyszukiwanie możliwości rozwoju, nowych rozwiązań, o których wcześniej nikt nie pomyślał, oraz ich wdrażanie. A to przecież samo w sobie polega na podejmowaniu ryzyka - w zamian za możliwość spektakularnych zwrotów z inwestycji. Start-upowe myślenie może być zatem przydatne w nowych czasach.- Jeśli zagrożenie kreuje szansę, to start-upy powinny móc wykreować rzeczy, które pozwolą to zagrożenie i kryzys ograniczyć, poradzić sobie z nimi - ocenia Douglas Abrams, prezes Expary, zajmującej się się inkubacją start-upów i finansowaniem VC na wczesnym etapie rozwoju.Jego zdaniem czekają nas duże zmiany - i wielu będzie do nich nadzwyczajnie zmotywowanych.- Ból jest dla ludzi największym motywatorem, by zmienić to, co się robi, i zacząć coś nowego. A teraz pojawia się wiele bolesnych zjawisk w ludzkich życiach i gospodarce - podkreśla . - Po pandemii świat będzie inny, będą też pewnie pandemie w przyszłości... To zmieni ludzkie życia, gospodarkę, będzie fatalne dla niektórych firm i sektorów, ale zarazem wykreuje nowe firmy i sektory.Część wypowiedzi pochodzi z konferencji Wolves Summit, która 25 marca odbyła się w formie online'owej.