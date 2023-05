Start-upy właśnie przechodzą brutalną weryfikację. Eldorado już nie wróci

Zielona transformacja i zielona energetyka – trend, który chcą wyznaczać start-upy. Mimo trudności z ich finansowaniem, to najlepszy czas, by inwestować w młode firmy. Bo kryzys kryje w sobie wiele okazji - podkreślali uczestnicy Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Zmienia się obszar zainteresowania młodych firm. Dotąd dominowało IT, dziś - zielone technologie.

Start-upy mają wiele przestrzeni do działania, m.in. na rzecz optymalizacji opieki medycznej czy wspierania seniorów, profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Tekst powstał po debacie „Start-upy w nowym otoczeniu”, która odbyła się podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach z udziałem przedstawicieli firm takich jak Huawei Polska czy PKN Orlen.

Nowe możliwości w zupełnie nowych obszarach gospodarki - start-upy niosą ze sobą świeże spojrzenie na biznes, którego mogą pozazdrościć inni.

- Jako firma sami jesteśmy start-upem. Mamy 30 lat, ale zaczynaliśmy garażowo - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

- Staramy się wspierać innowacje tam, gdzie działamy. Mamy swój konkurs dla start-upów, który miał już trzy edycje, dotyczące zwalczania wykluczeń za pomocą technologii, zielonej energii i ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia. Przewinęło się w nich 700 start-upów - dodawał.

Bo młode firmy - oprócz pomysłu - potrzebują finansowego wsparcia na start.

- To jest najlepszy okres do inwestowania w start-upy. Dwa lata temu wyceny start-upów były zupełnie inne niż są dzisiaj. W bessie są najlepsze okazje inwestycyjne, tylko trzeba wiedzieć, w co zainwestować - podkreślał Maciej Kraus, partner w Movens Capital.

Założyć start-up i... co dalej? Dobre pytanie na trudne czasy

Równocześnie trwający kryzys gospodarczy to brutalna weryfikacja pomysłów i możliwości ich realizacji. - Myślę, że jest dużo trudniej o środki inwestycyjne, tym bardziej że inwestowanie w start-upy jest obarczone wysokim ryzykiem, będą przecież takie, które sukcesu nie odniosą. My inwestujemy pieniądze naszych inwestorów - mówił Maciej Kraus.

Zdaniem specjalistów, mimo zmieniających się realiów gospodarczych, dla start-upów wciąż jest wiele przestrzeni do działania, m.in. na rzecz optymalizacji opieki medycznej czy wspierania seniorów, profilaktyki chorób cywilizacyjnych bądź uszczelniania domowych wydatków. Ogromna jest też potrzeba rozwijania nowych technologii w zakresie zielonej transformacji i energetyki.

Każdy pomysł jest dobry, ale start-upy kierują się też trendami rynkowymi

- Jako PARP myślimy, by nasycać rynek pomysłami we wczesnej fazie, by mogły zweryfikować założenia, znaleźć klientów (…). Chcemy, aby środowisko pokazało nam to, co ma najlepszego (…) ścieżka została zarysowana i pole zostało zagospodarowane przez nas. Tu liczy się inwestycja, zwrot, a nie zabawa i budowanie relacji - mówił w Katowicach Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Startupów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kluczowe wydaje się budowanie spółek, w które po prostu będzie opłacało się inwestować.

- Na dobre projekty kapitał będzie. Na pewno obiektywnie jest trudniej wszystkim zebrać kapitał i mniej pieniędzy jest na wczesną fazę rozwoju, teraz po prostu trzeba mądrzej pieniądze wydawać. Z tego kryzysu wyjdą lepsze spółki - tłumaczył Tomasz Rudolf, prezes i współzałożyciel Doctor.One.

I nie zawsze potrzebne są wyłącznie pieniądze, możliwości wsparcia zależą od miejsca, do którego po to wsparcie sięgną młode firmy.

- My inwestujemy razem z pieniędzmi funduszy, inwestujemy grantowo, ale dajemy przede wszystkim dostęp w określonej kwocie do naszej infrastruktury chmurowej. Dzięki temu start-up może rozwijać technologię, a to pozwala mu szybciej się rozwijać - mówiła Natalia Świrska-Załuska, Startup Program Manager CEE, OVHcloud.

Zwłaszcza że pomysły dotyczące transformacji energetyki oraz szerzej - zielonej transformacji gospodarki - są teraz bardzo potrzebne i poszukiwane.

- Eldorado nie wróci i pewnie dobrze. To raczej szansa niż zagrożenia. Start-upy zielonej transformacji i zielonej energetyki to trend, który będzie się rozwijał przez lata - mówił Michał Misztal, prezes Startup Academy.

Choć problem stanowić może pozyskanie finansowania, to rozwiązaniem mogą okazać się środki pozyskane nie tylko od rządowych instytucji, ale też od dużych rynkowych inwestorów. Jednym z nich jest PKN Orlen, który od kilku lat intensywnie rozwija swoją działalność w zakresie innowacji.

- Wojna na Ukrainie, prawdopodobieństwo kryzysu energetycznego, inflacja, niepewność gospodarcza - to wszystko sprawia, że inwestorzy surowiej zerkają na start-upy i surowiej je oceniają. Dziś przechodzimy z obszaru IT, który jeszcze dwa lata temu stanowił u nas połowę start-upów, w obszar zielonych technologii, a my, jako PKN Orlen, liczymy na współpracę ze start-upami, bo nie wszystkie rozwiązania będziemy w stanie sami opracować od podstaw - podkreślała Patrycja Panasiuk, Deputy Executive Director for Strategy, Innovation and Investor w PKN Orlen.

Retransmisja debaty „Start-upy w nowym otoczeniu” dostępna jest poniżej: