Start-upy z Polski biją rekord za rekordem w pozyskiwaniu pieniędzy

Codility, Cosmose oraz Infermedica to start-upy, które w 2020 roku otrzymały największe, rekordowe dofinansowanie, sięgające w sumie 47,3 mln euro, wynika z raportu „Polish B2B Software Landscape 2021” opublikowanego przez Innovation Nest. W sumie start-upy B2B pozyskały w ubiegłym roku ponad 105 mln euro od inwestorów.

Rekordowe inwestycje

Najbardziej doinwestowanymi branżami zostały natomiast: HR (>23 mln euro), finanse – 12 mln euro oraz healthcare – 11 mln euro. Najwięcej inwestują w polskie pomysły Stany Zjednoczone – 15, Wielka Brytania – 10 i Niemcy – 5.Fundusz inwestycyjny przeanalizował 240 polskich firm technologicznych z sektora B2B, które łącznie od inwestorów w ubiegłym roku pozyskały ponad 105 mln euro i był to - jak wynika z raportu - wyjątkowo obfity pod tym względem rok. Analitycy wyliczyli bowiem od 2008 roku start-upy z sektora B2B pozyskały od inwestorów łącznie 646 mln euro. Ubiegłoroczne inwestycje stanowiły zatem 16,25 proc. wszystkich inwestycji pozyskanych przez tego typu firmy świadczące rozwiązania dla biznesu w ciągu ostatnich 13 lat.- Pomimo pandemii fundusze nie tylko nie przestały inwestować, ale znacznie zwiększyły poziom inwestycji – szczególnie w branżach, które COVID-19 dodatkowo zaktywizował, takich jak HR czy zdrowia. Także do naszego portfolio dołączyły nowe projekty np. związana z sektorem budownictwa firma AI clearning, która wykorzystuje AI i zaawansowaną analitykę GIS do automatyzacji raportowania postępów w budowie infrastruktury - komentuje Marcin Szeląg, partner w Innovation Nest.- Co więcej, polskie rozwiązania znajdują uznanie również za granicą. W 2020 byliśmy świadkami inwestycji funduszy pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, UK czy Niemiec. To cieszy, ale również sprawia, że o dobry zespół z pomysłem nie walczymy już wyłącznie na jednym rynku - dodaje.