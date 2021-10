Start-upy z szansą na sukces. Gdzie warto inwestować

Brak młodej krwi i pomysłów – to jedne z wąskich gardeł związanych ze start-upami wskazanych przez panelistów sesji „Inwestowanie w przyszłość” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Spółka globalna, a nie lokalna

Podkreślił, że "wrócimy do dronów" i znowu będzie na tę dziedzinę boom.- To wynika z dwóch przyczyn– po pierwsze: muszą być one wyposażone w sztuczną inteligencję, a przynajmniej mieć możliwość korzystania z niej w chmurze. A po drugie: ponownie - trzeba szybkiego dostępu do sieci – dodał dyrektor ds. strategii w Huawei Polska.Ryszard Hordyński akcentował również, że jego firms obecnie intensywnie inwestuje m.in. w sztuczną inteligencję oraz w smart city. Co jeszcze?– Kolejnym obszarem są zielone technologie, nie tylko dlatego, że Unia Europejska wymaga od nas wszystkich redukcji śladu węglowego, ale i z racji tego, że jest coraz więcej serwerów, coraz więcej digitalizacji, coraz więcej chmury, czyli urządzeń, które zużywają dużo energii - to podstawowy koszt ponoszony przez firmy. Dlatego ważnym trendem pozostaje obecnie poszukiwanie źródeł zielonej energii – mówił Hordyński.Jak podał dyrektor z Huawei Polska, innym jeszcze obszarem - istotnym dziś z punktu widzenia inwestorskiego - stały się samochody i transport autonomiczny.Tomasz Snażyk, CEO Fundacji Startup Poland, dodał do listy pomysłów blockchain oraz last mile.– Wydaje mi się, że będzie duże zapotrzebowanie na last mile, czyli od producenta do klienta. Podobnie stanie się z zieloną energią i całym segmentem ESG. Pula pieniędzy, która jest na rynku ESG, jest ogromna - zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Stanach Zjednoczonych – mówił Tomasz Snażyk.Uczestnicy debaty zwrócili również uwagę na inne aspekty prowadzenia start-upów. Należy do nich potrzeba mentorstwa, powrót świeżych pomysłów na rynek czy zakładanie, że biznes musi od początku mieć perspektywy rozrostu na cały świat.– Zależy nam na tym, by spółka, która wchodzi na rynek, niezależnie od kraju myślała globalnie. Ciężko dziś mówić o dobrej technologii lokalnej – stwierdził Adam Niewiński, co-founder i general partner z OTV Ventures.Wojciech Wolny, prezes zarządu Euvic, mówił natomiast o miękkich kryteriach wyboru start-upów, które warto „uratować”.– Z naszego punktu widzenia, jeśli chodzi o start-upy, najważniejsi są ludzie. To dla nas konkretna osoba - fakt, czy widać w niej entuzjazm i zapał. Staramy się nie definiować tego obszaru, tylko patrzeć przez pryzmat czlowieka – mówił Wojciech Wolny.– Era tych starszych i bardziej dojrzałych start-uperów rośnie. Brakuje młodej krwi i pomysłów. Jestem przerażony, że świat idzie w automatyzację; projekty muszą być ustalone od razu pod duży rynek, ale my nie mamy w tym doświadczenia – ile rzeczywiście jest CEO start-upów? Tutaj dostrzegam największe ryzyko najbliższych lat – podsumował Przemysław Budnicki, prezes zarządu Holo4Labs.