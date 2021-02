Stefan Batory: z bigtechami tańczymy na cienkiej czerwonej linii

- Od strony biznesowej to jest trochę taki taniec z diabłem. Z jednej strony współpraca z tymi firmami pomaga nam rosnąć, ale z drugiej nigdy nie wiadomo, czego można się po nich spodziewać i kiedy zaczną wchodzić na nasze podwórko - tak o roli bigtechów w cyfrowej gospodarce mówi WNP.PL Stefan Batory, prezes i współzałożyciel start-upu Booksy.

Polska potrzebuje pracy na schematach

Prezes Booksy mieszka od paru lat w USA, by rozwijać swój biznes na kluczowym rynku. Planuje jednak powrót do Polski. Sam z chęcią przeniósłby nad Wisłę prostotę i przejrzystość procesów biznesowych w USA.- Procesy są tu dużo bardziej ustandaryzowane i wszyscy działają na pewnych wzorach, gdzie wpisuje się pewne parametry - cenę, odsetki, jakieś wskaźniki, ale tak naprawdę nie zmienia się konstrukcji całej umowy i to jest bardzo fajne - opowiada Stefan Batory. - W Polsce bardzo dużo czasu spędza się na negocjowaniu umów.Jego zdaniem należy więc dążyć do uproszczenia takich procesów. - Ekosystem, branża, firmy muszą dojrzeć do tego, zbudować większe zaufanie społeczne i pracować na wzorach dokumentów, a nie próbować za każdym razem negocjować i wszystko zmieniać - uważa prezes Booksy.- To jest dużo łatwiejsze, bo zarówno spółki, jak i inwestorzy wiedzą, czego się spodziewać i nie marnują czasu ani pieniędzy na to, żeby prawnicy dniami czy tygodniami o jakieś poszczególne punkty toczyli batalie, bo ego z jednej czy z drugiej strony jest dużo większe - podsumowuje Stefan Batory.