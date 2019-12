Stołeczna policja zaprezentowała nową aplikację dla ofiar przemocy domowej

Nową aplikację mobilną "Twój Parasol", która ma służyć potencjalnym ofiarom przemocy w rodzinie zaprezentowali w środę stołeczni policjanci podczas podsumowania projektu "Efektywna Policja - ochrona ofiar i świadków przemocy".

Jak powiedział Komendant Rejonowy Policji Warszawa I insp. Sławomir Piekut, aplikacja "Twój Parasol" jest pierwszą tego typu w Polsce. "Mam nadzieję, że się sprawdzi i będzie wykorzystywana zarówno przez ofiary przemocy domowej, ale również przez osoby, które tą przemocą interesują się zawodowo" - dodał.

Aplikację można pobrać za darmo na telefon poprzez Google Play i Apple Store. Program jest też dostępny na stronie internetowej www.twojparasol.com.

"Twój parasol" przypomina program informujący o pogodzie, jaki niemal każdy ma na swoim smartfonie. Jednak po dwukrotnym kliknięciu w obrazek przechodzi się do ukrytej części programu.

Jak informują policjanci poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie osobom dotkniętym przemocą.

Jedną z ważniejszych funkcji aplikacji jest "notatnik", dzięki któremu można w szybki sposób zrobić zdjęcie, nagrać film lub głos, który później będzie mógł służyć jako materiał dowodowy.

"Bardzo często przy sprawach o znęcanie się na etapie, kiedy policja podejmuje interwencję, wszystko jest jasne. Natomiast wcześniej czy później sprawa trafia do sądu i wtedy robi się problem, bo sąd pyta konkretnie o dowody. Oczywiście będą zeznania osoby pokrzywdzonej i tylko one. My chcemy, żeby osoba, która czuje, że jest objęta przemocą zbierała sobie i katalogowała ten materiał dowodowy" - powiedział podczas podsumowania projektu "Efektywna Policja - ochrona ofiar i świadków przemocy" inspektor Piekut. "Zbuduje to później w sądzie obraz, który może przekonać sędziego, że mamy do czynienia z ofiarą przemocy" - dodał.

"Twój Parasol" umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach.

"Uznaliśmy, że każdy pokrzywdzony ma bliską osobę, której może przekazać taką informację. To może być koleżanka, mama, siostra, czy ktoś z fundacji pomocowej. W przesłanym mailu jest informacja, że dana osoba potrzebuje pomocy oraz na końcu jest informacja, że jeżeli dostałeś taką wiadomość to trzeba powiadomić policję" - poinformował Piekut.

Aplikacja działa w czterech państwach (Polska, Litwa, Łotwa, Niemcy), i jest dostępna w języku polskim, angielskim, niemieckim, łotewskim, litewskim, chińskim, ukraińskim, tureckim i wietnamskim. Powstała w związku z realizacją programu Unii Europejskiej pn.: "Rights, Equality and Citizenship Programme".