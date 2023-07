Stolicę Korei opanowują autonomiczne autobusy

W październiku 2022 r. uruchomiono w Seulu pierwszą komercyjną linię obsługiwaną przez autonomiczny autobus na niespełna 3,5-kilometrowym odcinku. Eksperyment oceniono jako sukces, co pozwoliło na otwarcie kolejnych tras komunikacji miejskiej bez kierowców.

Stolica Korei Południowej otwiera obecnie już piąte takie połączenie. W perspektywie kilku lat autonomiczne pojazdy transportu publicznego zdominują stołeczne ulice.

Jak donosi The Korea Times stolica Korei Południowej wzbogaciła się o piątą już linię autonomicznych autobusów. Tym razem podróżni skorzystają z Hyundaia Solati napędzanego silnikiem diesla, mogącego pomieścić 13 osób. Będzie on przemieszczać się na 3,1-kilometrowej trasie wokół parlamentu na wyspie Yeouido w zachodniej części miasta.

Linię obsługiwać będą dwa takie pojazdy, operujące od poniedziałku do piątku, startujące co 30 min. i zatrzymujące się na sześciu przystankach. Do skorzystania z autonomicznego pojazdu uprawniać będzie aplikacja TAP!, za pomocą której można zapłacić za przejazd.

Budowa autonomicznych rozwiązań komunikacji miejskiej jest częścią strategii Seulu. Tamtejszy zarząd transportu miejskiego ma specjalny dział pracujący nad innowacyjnymi rozwiązaniami. Jak zapowiadają seulscy urzędnicy, nowo otwarta linia na wyspie Yeouido ma być z czasem rozwinięta o nowe odcinki, a w październiku uruchomiona zostanie prawie 10-kilometrowa linia nocna, pierwsza tego typu na świecie. Będzie ona przebiegać pomiędzy stacją metra Hapjeong a bramą Heunginjimun, zatłoczonym odcinku miasta. Nocna linia ma być już obsługiwana przez duży autobus.

Pierwsze autonomiczne autobusy pojawiły się w stolicy Korei Południowej pod koniec zeszłego roku. Obsługiwał je startup 42dot, należący do Hyundai Motor Group. Pojazdy te kursują wzdłuż popularnej trasy spacerowej przy rzece Cheonggyecheon w centrum miasta. Jak opisuje The Korea Herald do oceny otoczenia wykorzystują one system 12 kamer i 6 sensorów na dachu busa. W środku mają one miejsce dla 7 pasażerów, a za kierownicą wciąż znajduje się kierowca, który może przejąć stery w sytuacjach wymagających reakcji człowieka, jak chociażby zawracanie na skrzyżowaniu, czy przejazd obok robót budowlanych.

Według portalu United Press International do 2026 r. autonomiczne autobusy mają być częścią miejskiego systemu komunikacji Seulu, a miasto będzie gotowe do obsługiwania ich na wszystkich co najmniej dwupasowych jezdniach w swoim obrębie. Do tego momentu w stolicy Korei Południowej działać ma już 400 tego rodzaju autobusów i taksówek.