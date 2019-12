Strajk nauczycieli pierwszy na liście polskich haseł Google w 2019 r.

Strajk nauczycieli okazał się w mijającym roku hasłem najszybciej zyskującym na popularności wyszukiwania na platformie Google w Polsce. Pytający chcieli też wiedzieć, jak głosować w wyborach i co to jest "escape room".

Najszybciej zyskującym na popularności tematem był strajk nauczycieli, z największą aktywnością internautów zarejestrowaną w okresie przedwakacyjnym. Szukano informacji nie tylko o samym wydarzeniu czy postulatach, ale także o organizacji nauki szkolnej w trakcie trwania protestów.

Google wskazało, że część popularnych w 2019 roku tematów związanych było z dramatycznymi wydarzeniami. W styczniu internauci chcieli dowiedzieć się więcej o wydarzeniach związanych ze śmiercią prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zaatakowanego nożem na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sierpniu opinia publiczna śledziła zaś poszukiwania Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego, który zginął w wypadku na jeziorze Kisajno. Nazwiska tych osób były odpowiednio trzecim i drugim najpopularniejszym hasłem w wyszukiwarce w 2019 r.

Kolejną popularną osobą była laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury Olga Tokarczuk - wyróżniona w październiku pisarka znalazła się na piątym miejscu najszybciej zyskujących na popularności haseł.

Czwarte miejsce zajęła fraza "wyniki wyborów UE", związana z majowym głosowaniem na eurodeputowanych, Siódme zaś - wyszukiwane po jesiennych wyborach parlamentarnych "wyniki wyborów 2019". Polacy oprócz daty tych wydarzeń i wyników sprawdzali także procedury głosowania frazami zaczynającymi się od "jak głosować".

Szóste miejsce zajął ukraiński serial kostiumowy "Zniewolona", a ósme - program reality show "Big Brother". Pierwszą dziesiątkę zamykał zaś dokument braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", traktujący o temacie pedofilii w strukturach kościoła katolickiego.

W pierwszej dziesiątce kategorii "Ludzie" znaleźli się: Piotr Woźniak-Starak, Paweł Adamowicz, Olga Tokarczuk, Agnieszka Woźniak-Starak, Alicja Szemplińska, Cameron Boyce, Viki Gabor, Dawid Żukowski, Kasia Stankiewicz, Luke Perry.

Najpopularniejszymi filmami były odpowiednio: "Irlandczyk", "Joker", "Kraina Lodu 2", "Green Book", "Kogel Mogel 3", "Underdog", "Na noże", "Pewnego razu w Hollywood", "Jak poślubić milionera?" i "After".

Polacy chcieli się też dowiedzieć "jak" m.in. głosować w wyborach, rozliczać podatek dochodowy PIT i sprawdzić należny z niego zwrot, włączyć Asystenta Google czy "zrobić czarnego Messengera" (włączyć motyw ciemny w aplikacji - PAP). Popularne były też wyszukiwania dot. technik gotowania grzybów, bobu i botwinki. Wyszukiwarkę pytano też o to jak wyglądają hemoroidy.

Wiedzę zdobywano także za pomocą zapytania "co to jest...". Najczęściej wyszukiwania tego typu kończono hasłami: Escape room, Apostazja, większość konstytucyjna, PPK, SPA, LGBT, nutrikosmetyk, pistol, kerozyna i mirra.

W kategoriach ilościowych rodzimi internauci pytali się o to "ile zebrał WOŚP" oraz "ile zarabiają nauczyciele". Szeroko sprawdzano także, ile odcinków mają seriale "Zniewolona", "Żmijowisko", "Wieczna miłość", czy "Łzy Cennet". Zainteresowanie wzbudziły też tematy około naukowe: na pozycji piątej znalazła się fraza "Ile krawędzi ma sześcian", siódme miejsce zajęło "Ile litrów jest w jednostce krwi", dziewiąte "ile skrzydeł ma motyl", a dziesiąte - "ile żyje komar".

Google podało, że w skali świata najszybciej zyskiwany na popularności hasła: India vs South Africa, Cameron Boyce, Copa America, Bangladesh vs India, iPhone 11, Game of Thrones, Avengers: Endgame, Joker, Notre Dame oraz ICC Cricket World Cup.

Tematy podzielono na siedem kategorii: "najszybciej zyskujące na popularności", "wydarzenia", "ludzie", "filmy", "jak ?", "co to jest ?" i "ile ?". Listy tworzono na podstawie wyszukiwanych haseł, które w tym roku zanotowały największy wzrost popularności w porównaniu do poprzedniego - podał Google.