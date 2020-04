Strata netto Japan Display większa niż zakładano

Strata netto producenta wyświetlaczy Japan Display za okres kwiecień-grudzień 2019 okazała się znacznie wyższa, niż przewidywano. Zarazem jednak dostawca m.in. Apple'a pozyskał wsparcie finansowe umożliwiające dalszą działalność – poinformowała agencja Kyodo.

Zgodnie z przedstawionym z opóźnieniem sprawozdaniem finansowym za okres od kwietnia do grudnia 2019 roku strata netto spółki wzrosła do poziomu 110,89 mld jenów (ok. miliard dolarów) wobec 9,8 miliardów jenów rok wcześniej. Powodami gorszych niż zakładane wyników finansowych Japan Display są spadek sprzedaży oraz wysokie koszty restrukturyzacji spółki.

Japan Display zmaga się z problemami już od dłuższego czasu. Wartość jej akcji spadła już o blisko 95 proc. od pierwszej oferty publicznej z 2014 r. Od pięciu lat spółka nie wykazuje zysku, a jej wartość księgowa jest ujemna i spada (-108,3 mld jenów w grudniu 2019 r. wobec -103,3 mld jenów rok wcześniej).

Podczas transmitowanej online konferencji wynikowej szef Japan Display, Minoru Kikuoka poinformował jednak, że jego firma uzyskała dokapitalizowanie w wysokości 50,4 mld jenów od prywatnego funduszu Ichigo Asset Management Ltd. Natomiast dysponujący gwarancjami rządowymi fundusz INCJ Ltd. dokonał konwersji 102 mld. jenów długu Japan Display na akcje uprzywilejowane spółki.

"(Dzięki temu - przyp. red.) poprawiliśmy naszą sytuację finansową i jesteśmy zdeterminowani, by prowadzić nasz biznes w kolejnym roku" - zapowiedział Kikuoka.

Japan Display jest jednym z kluczowych dostawców amerykańskiej firmy Apple. Koncern z Cupertino jest głównym klientem Japan Display i odpowiada za 60 proc. dochodów tego producenta.

Japan Display powstało w 2012 r. z inicjatywy rządowej przez fuzję oddziałów produkujących wyświetlacze w japońskich firmach Sony, Hitachi i Toshiba.