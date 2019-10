Strategia Cyberbezpieczeństwa RP gotowa

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024 jest już gotowa i oczekuje na podpis premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował we wtorek minister cyfryzacji Marek Zagórski. Dokument zastępuje Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP.

MC wskazuje, że wdrożenie Strategii jest kolejnym etapem realizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, będącej implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy NIS (tj. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ws. środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii Europejskiej).Główny cel Strategii to podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorach: publicznym, militarnym i prywatnym (przy czym zwiększeniu poziomu ochrony informacji ma sprzyjać promowanie wiedzy i dobrych praktyk wśród obywateli).Szczegółowe cele Strategii to m.in. rozwój Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa (KSC) oraz zwiększenie poziomu odporności sieci i systemów teleinformatycznych administracji publicznej oraz sektora prywatnego - wraz z osiągnięciem zdolności do skutecznego zwalczania skutków incydentów (poprzez opracowanie m.in. Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa czy utworzenie krajowego systemu ds. certyfikacji cyberbezpieczeństwa).Kolejnym celem szczegółowym jest zwiększenie potencjału Polski w zakresie technologii cyberbezpieczeństwa (poprzez rozbudowę zasobów przemysłowych i technologicznych czy współpracę międzynarodową). Strategia zakłada także rozwijanie świadomości społecznej w obszarze bezpiecznego korzystania z wirtualnej przestrzeni. Ostatnim celem szczegółowym jest zbudowanie silnej pozycji międzynarodowej Polski w obszarze cyberbezpieczeństwa.Koordynatorem wdrożenia Strategii jest minister cyfryzacji, który jest zobowiązany do corocznego składania sprawozdania o postępach jej wdrażania Strategii w formie raportu, przedkładanego Radzie Ministrów. W ciągu pół roku od przyjęcia dokumentu minister ma przedstawić plan działań na rzecz wdrożenia Strategii - z określeniem zadań, źródeł finansowania oraz mierników.