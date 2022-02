Strategiczna informatyczna inwestycja grupy PGE

PGE prowadzi obecnie przetarg na zakup systemu CRM i billingu. Jego wdrożenie pozwoli na nowoczesną obsługę klientów spółek PGE Obrót i PGE Dystrybucja, w których biznesie zachodzą duże zmiany, związane m.in. z rozwojem PV.

Do obsługi klientów i integracji z CSIRE

Krzysztof Jarosz stwierdził, że wdrożenie kompleksowego systemu CRM i bilingu pozwoli na nowoczesną obsługę klientów spółek PGE Obrót i PGE Dystrybucja, w których biznesie zachodzą duże zmiany.- Przykładowo, rozwój odnawialnych źródeł energii, szczególnie instalacji fotowoltaicznych, wymaga zmiany podejścia do klientów. Chodzi przede wszystkim o konieczność zaoferowania im zupełnie nowych modeli rozliczeniowych, które z kolei wymagają zupełnie nowych narzędzi informatycznych- stwierdził w DGP Krzysztof Jarosz.- Klienci szukają możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej, a więc wymagają precyzyjnych danych dotyczących poboru energii w swoich domach lub firmach i oczekują jak najlepiej dopasowanych do swoich potrzeb taryf. Dlatego chcemy zakupić nowoczesny system, który umożliwi elastyczne podejście do klientów i pozwoli skutecznie konkurować na rynku- wyjaśniał w DGP Krzysztof Jarosz.Prezes PGE Systemy zwrócił też uwagę, że energetykę czekają duże zmiany systemowe związane z wdrażaniem przez PSE jako Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE) Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE), który ma zacząć działać do 1 lipca 2024 roku.- Wszystkie firmy, będące uczestnikami rynku energii, muszą do tego czasu dostosować się do współpracy z tym systemem. (...) Nowe systemy CRM i biling mają nam zapewnić pełną integrację z CSIRE. To dodatkowo pokazuje ich złożoność. Wdrożenie wymaga bardzo dużej wiedzy, zarówno z dziedziny IT, jak i biznesowej- stwierdził w DGP Krzysztof Jarosz.- Z tych wszystkich powodów chcemy, aby realizacją systemu zajęła się firma, która posiada stosowne rozwiązania i doświadczony zespół. Chcę wyraźnie zaznaczyć, że jeśli któryś z potencjalnych wykonawców nie posiada odpowiednich kompetencji do budowy takiego systemu w wymaganym przez nas czasie, nie będzie mógł świadczyć dla nas tych usług- stwierdził Krzysztof Jarosz.