Strona turystyczna Google'a pomoże wybrać termin na wakacje

Zaktualizowana strona turystyczna Google'a na podstawie pogody, ruchu turystycznego i cen pokaże użytkownikom, kiedy najlepiej wybrać się w podróż - podał serwis CNBC.

Amerykański koncern technologiczny zaktualizował swoją stronę o nowe funkcje, które mają pozwolić lepiej zaplanować wakacje i zaoszczędzić pieniądze. Strona informuje m.in. o najtańszych i najdroższych okresach dla wybranego celu podróży oraz o potencjalnej pogodzie we wskazanym miejscu i terminie.

Użytkownik wyszukujący daną destynację zobaczy nową tabelę uwzględniającą rekomendacje hoteli ("Where to stay"), informacje o typowych dla danego okresu warunkach pogodowych, ruchu turystycznym i cenach ("When to visit") oraz informacje o zakresie cen w hotelach ("What you'll pay").

Jak wskazało CNBC, użytkownik może się na przykład dowiedzieć, że Portugalia jest zatłoczona w maju i droga w lipcu, ale już we wrześniu odwiedza ją mniej turystów, hotele oferują nieco tańszy nocleg, a pogoda nadal jest dobra. Serwis podkreślił jednak, że rozwiązanie nie działa dla wszystkich wskazywanych miejsc, w przypadku niektórych pokazując podstawowe informacje, które były widoczne na poprzedniej wersji strony.