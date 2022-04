Strony bukmacherskie biorą pod lupę swoich graczy

Zbyt ryzykowne operacje, za długi czas spędzony przy zakładach, trudności z odpowiedzialnym obstawianiem wyników - to tylko początek długiej listy zachowań, na podstawie której specjalny algorytm wyznaczy graczy z potencjalnymi problemami z hazardem. Opracować go mają naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. - Chcemy mieć pewność, że nasi użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoją grą - mówi w rozmowie z Portalem Samorządowym Jarosław Walaszek z grupy STS.

- Algorytm wyłapie nietrywialne zależności. Nietrywialne w takim sensie, że niezauważalne przez nas. My możemy sobie wyobrażać, że ktoś, kto stawia coraz więcej i więcej, w końcu się uzależni, ale tak nie musi być. Będziemy chcieli na podstawie analizy konta danego użytkownika wskazać, że w przyszłości ktoś, kto będzie w określony sposób się zachowywał, może mieć problemy z hazardem - mówi w rozmowie z WNP.PL kierownik Katedry Uczenia Maszynowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Jan Kozak.



Algorytm stworzony ma zostać przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prace nad nim już się rozpoczęły. Specjalne narzędzie, które dzięki pomocy sztucznej inteligencji pomoże wskazać graczy z potencjalnymi problemami, ma być narzędziem wspierającym. Obecnie do dyspozycji klientów jest już między innymi działający całą dobę zespół konsultantów, który udziela graczom wsparcia.



- Staramy się dmuchać na zimne. U nas sytuacje, kiedy ktoś uzależnia się od gry bukmacherskiej, to są przypadki bardzo rzadkie. My raczej staramy się walczyć z przypadkami, kiedy osoba uzależniona już do nas trafia. Jeżeli taka sytuacja nam się potwierdza, że problem utraty kontroli przez gracza faktyczne zaistniał, mamy kilka narzędzi, które pozwalają zareagować na bieżącą sytuację. Możemy wymusić wręcz w pewnym sensie, poprzez np. blokadę konta, dalsze postępowanie tego procesu - mówi Jarosław Walaszek z grupy STS.

Zobacz całą rozmowę z Janem Kozakiem i Jarosławem Walaszkiem. Dalsza część tekstu pod materiałem wideo.





Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach to naturalna kontynuacja podobnych działań, które mają pomóc STS-owi realizować politykę odpowiedzialnej gry. Od początku marca grupa STS testuje już na rynku brytyjskim program "Mentor", który w ciągu kilku kolejnych tygodni wdrożony ma być także w Polsce.



"Mentor" monitoruje budzące wątpliwości zachowania graczy związane z nadmierną liczbą godzin spędzanych na grze i inne fakty świadczące o możliwym uzależnieniu. Ostrzega operatora, który bezpośrednio kontaktuje się z graczem, pomagając mu w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji dotyczących jego przyszłej gry i ewentualnych konsekwencji.



- Rozpoczęliśmy nasze badania nad rynkiem hazardowym 15 lat temu i opublikowaliśmy wiele badań akademickich w tej dziedzinie. Pokazaliśmy, że gracze, którzy grają odpowiedzialnie, są bardziej lojalni, a ich aktywność jest znacznie dłuższa - mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.