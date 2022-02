Stworzą wirtualny most między e-commerce a branżą logistyczną

Linker Cloud to polska firma oferująca autorskie rozwiązania do zarządzania procesami logistycznymi. Spółka pozyskała 16 mln zł na rozwój sieci fulfillmentowej dla e-commerce w całej Europie. Dzięki zebranym funduszom Linker Cloud stworzy wirtualny most łączący świat marek e-commerce z branżą logistyczną.





Platforma dostarczana przez Linker Cloud pozwala na automatyzację procesów związanych zarówno z wysyłką, jak i z kompleksowym procesem obsługi zamówień.

Rozwiązanie dostarczane przez Linker Cloud to inteligentny, wirtualny ekosystem logistyczny oparty na autorskich rozwiązaniach technologicznych.

Z pomocą Linker Cloud, firmy e-commerce świadczące usługi na kilku rynkach międzynarodowych mogą przekazać wszystkie kwestie związane z logistyką w ręce profesjonalistów, a same skupić się na dalszym rozwoju biznesu.

Wesprzeć dalszy rozwój