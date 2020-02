Styczniowa sprzedaż aut w Norwegii - 44 proc. to pojazdy elektryczne

44,3 proc. sprzedanych w styczniu w Norwegii pojazdów to samochody elektryczne. Choć odsetek ten wzrósł w porównaniach rok do roku, to nie dorównał prognozom analityków na 2020 r., którzy szacowali udział na poziomie 50-60 proc. - podała agencja Reutera.

W styczniu ubiegłego roku udział aut elektrycznych w norweskim rynku wynosił 37,8 proc. i wzrastał w kolejnych miesiącach. Roczny odsetek sprzedaży tego typu pojazdów na krajowym rynku wyniósł ostatecznie 42,4 proc.

Norwegia chce zakończyć sprzedaż pojazdów spalinowych na swoim terytorium do połowy obecnej dekady. Władze zwolniły z podatku od zakupu pojazdy z silnikiem elektrycznym, a utrzymały go dla aut z napędem Diesla czy benzynowym. Rezultatem tej polityki jest najwyższy na świecie wskaźnik kupna samochodów zasilanych prądem.

W styczniu norweskim bestsellerem drugi raz w okresie czterech miesięcy został elektryczny SUV Audi e-tron. Dane z rejestracji pojazdów wskazują, że udział tego modelu w rynku wyniósł w styczniu 9,4 proc. Audi dostarczyło 902 pojazdy, 533 sztuki Renault Zoe i 511 autach Volkswagen Golf.

W ubiegłym roku najpopularniejszym modelem była Tesla Model 3, która zdobyła aż 11 proc. rynku. W całym 2019 r. sprzedano tam ok. 15,7 tys. pojazdów tego typu.

Tesla w zeszłym tygodniu zapowiedziała wcześniejsze niż zakładano rozpoczęcie dostaw crossovera Model Y. Jednocześnie kalifornijska firma musi przygotować się na coraz ostrzejszą konkurencję ze strony elektrycznych modeli Volkswagena, Forda, Audi, Volvo czy Daimlera - przypomniał Reuters.