Sukces start-upu wymaga sięgnięcia do własnej kieszeni

Start-upy kojarzą się w dużej mierze z pozyskiwaniem dotacji. Nie są one jednak wcale składnikiem niezbędnym do osiągnięcia sukcesu, a zbytnie skoncentrowanie się na ich pozyskiwaniu może go wręcz zaprzepaścić. O wiele ważniejsze są pieniądze pochodzące od klienta, a tu bardzo istotne jest budowanie wiarygodności i wykorzystanie posiadanego doświadczenia.

- Większość osób stara się dojść do sukcesu szybko. Ja stwierdziłem, że dam sobie czas - dodaje.Jak wyjaśnia, jego celem od początku było robienie nietuzinkowych rzeczy, często za pomocą nietuzinkowych metod.Brak pośpiechu przyniósł jednak wymierne efekty. W 2019 roku, w sześć lat po rozpoczęciu działalności, jeden z rowerów MAD Bicycles zdobył prestiżową nagrodę w Las Vegas, która jest uważana za branżowego Oscara.Powolne "tuptanie w miejscu", jak sam określa to Adam Zdanowicz, wynikało też z tego, że nie próbował poszukiwać inwestora, z którym musiałby się podzielić swoim biznesem. W środowisku start-upowym nie brakuje jednak opinii, że to właśnie skalowanie działalności w oparciu o inwestora jest lepszym podejściem.- Jest w tej chwili bardzo dużo środków, żeby zrobić produkt początkowy i potem nie ma tak naprawdę nic złego w tym, żeby pójść do inwestora, jeśli są potrzebne środki na marketing. Jeśli temat się obroni i fundusz czy anioł biznesu wyłoży te pieniądze, to i tak efekt będzie lepszy niż samodzielne tuptanie w miejscu - uważa Łukasz Skłodowski, prezes start-upu Elastic Cloud Solutions, który produkuje platformę Digital Workplace, służącą do zapewniania sprawnej komunikacji wewnątrz firmy.Pozyskanie inwestora wymaga jednak odpowiedniego podejścia. Samą prośbą o pieniądze wiele się nie zdziała.- Jak rozmawiasz z inwestorem, to nie nastawiaj się tylko na to, czego oczekujesz od inwestora, tylko czego on może potrzebować od ciebie - zaleca Jakub Sochacki. - Świetny pomysł to trochę za mało, żebyśmy mogli wspólnie pójść do firmy na poziomie globalnej korporacji i powiedzieć "mamy świetny pomysł, możemy ci go wdrożyć".Przyznaje jednak zarazem, że wśród dużych firm często widać opory przed zaufaniem małym podmiotom bez historii, jakimi najczęściej są start-upy.- Dlatego start-upową działalność powinniśmy zaczynać od własnej gotówki, od swoich oszczędności. To pozwala łatwiej przekonywać do tego, że jesteśmy zaangażowani i zdeterminowani. Poświęcając własne środki, jeszcze bardziej uwiarygadniamy się w oczach zewnętrznych inwestorów - przekonuje Anna Daszuta-Zalewska, dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.- Pieniądze są bardzo istotne, ale nie są najważniejsze. Zawsze będę powtarzała, że kluczem jest "smart money", czyli wiedza ekspercka, doradztwo, które będą towarzyszyły tym pieniądzom. Pieniądze bardzo łatwo jest przepalić - mówi dyrektor Daszuta-Zalewska.Taki mentoring oferuje zresztą instytucja, którą kieruje.- Oprócz całego morza dotacji najbardziej potrzebny start-upom jest klient i w tym staramy się pomóc - potwierdza Paweł Pacek, wicedyrektor Biura Rozwoju i Innowacji w Agencji Rozwoju Przemysłu.Na razie jednak można odnieść wrażenie, że przy wspieraniu start-upów większy nacisk kładzie się właśnie na zapewnianie dotacji, niż wsparcia eksperckiego.- Trochę brakuje działań w obszarze bardziej "smart money" niż tylko dofinansowania, takich, które utrwalają i profesjonalizują relacje oraz pobudzają wymianę doświadczeń, przepływ wiedzy - przyznaje Marcin Seniuk, dyrektor Departamentu Rozwoju Start-upów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.Jednocześnie podkreśla jednak, że start-upowcy mogą dziś korzystać z wielu źródeł wsparcia.- Jest cały szereg instrumentów, z których mogą korzystać start-upy. To tylko kwestia dobrego odczytania celowości i funkcji danego instrumentu oraz wpisania tego w potrzeby biznesu, który można nazwać start-upowym - twierdzi Marcin Seniuk.Z kolei Łukasz Skłodowski ocenia, że na rynku nie tyle brakuje pomysłów, co ludzi, którzy byliby w stanie przełożyć je na praktykę biznesową i uruchomić realną sprzedaż.- Sam produkt to nie wszystko, trzeba go jeszcze zacząć sprzedawać, zrobić marketing, wyjść z nim na świat, skalować. Tu pewnie przydałby się jakiś mentoring, a najlepiej dostęp do ludzi, którzy już takie rzeczy robili i to najlepiej w dużych, znanych start-upach. Takich ludzi za dużo nie mamy, więc to jest ta trudność - twierdzi prezes Elastic Cloud Solutions.Takie słowa nie mogą dziwić, skoro firmę założyli ludzie, którzy wcześniej zdobyli bogate doświadczenie w pracy dla największych graczy z branży IT.- Firma powstała na podstawie naszych doświadczeń z pracy dla dużych korporacji, gdzie przez jakieś 10 lat wdrażaliśmy rozwiązania dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, i wyciągnęliśmy wnioski. Wiedzieliśmy, że pewne rozwiązania stwarzają problemy, że można to zrobić lepiej i w pewnym momencie, już posiadając zespół, postawiliśmy wszystko na to, że robimy produkt, z którym będziemy chodzić po rynku - opowiada Łukasz Skłodowski.Efekt jest taki, że po kilku latach działalności z produktów Elastic Cloud Solutions korzysta 200 tys. użytkowników w 40 krajach.Choć liczenie przede wszystkim na własne siły i orientowanie się na pozyskiwanie środków na działalność od klientów, niż z dotacji, wydaje się być najlepsza drogą do sukcesu, to nie znaczy wcale, że nie należy w ogóle korzystać z form publicznego wsparcia.- Sam mentoring nie zawsze wystarcza. Pieniądze są potrzebne. Nikt nie kwestionuje potrzeby przedsiębiorców, start-upowców, jeżeli chodzi o źródła rozwoju biznesu - przyznaje Anna Daszuta-Zalewska.- Dotacja jest fajna wtedy, jeżeli jest jej po drodze z celem biznesowym start-upu - uważa Jakub Sochacki.- Jeżeli pytam firmę o to, co chce zrobić, a słyszę w odpowiedzi pytanie "a na co możemy mieć pieniądze?", to jest to złe podejście. Najpierw trzeba wiedzieć, co chce się zrobić i dopiero potem szukać wsparcia. Wtedy ta dotacja przyniesie dobry efekt - podsumowuje.Tekst powstał na podstawie dyskusji "Scena start-upowa Polski Wschodniej", którą zorganizowano na VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku.