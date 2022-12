Sunswift 7 pobił rekord Guinnessa w kategorii: Najszybszy solarny samochód na dystansie 1000 km

Zbudowany przez studentów UNSW w Sydney samochód zasilany energią słoneczną osiągnął średnią prędkość prawie 85 km/h na dystansie 1000 km. Odległość tę pokonał na jednym ładowaniu. Trasę pokonał w mniej niż 12 godzin i tym samym o 8 minut pobił dotychczasowy rekord Guinnessa.

Dokładny czas, w którym Sunswift 7 pokonał 1000 km, to 11 godzin i 52,08 minuty. Jego średnia prędkość wyniosła prawie 85 km/h, co zapewniło zespołowi Sunswift Racing rekord w kategorii "Najszybszy samochód elektryczny na dystansie 1000 km na jednym ładowaniu". Próbę wykonano w Australian Automotive Research Center (AARC) w Wensleydale w stanie Wiktoria, co po przeanalizowaniu i potwierdzeniu informacji o czasie i danych telemetrycznych samochodu przez ekspertów poświadczył certyfikat Księgi Rekordów Guinnessa.

Z informacji udzielonych przez uczelnię wynika jednak, że 19 grudnia podczas próby bicia rekordu, nie zabrakło dramatycznych chwil. W pewnym momencie z powodu problemu z akumulatorem, samochód się zatrzymał. Zgodnie z regulaminem Sunswift 7 nie mógł jednorazowo przerwać jazdy na dłużej niż 15 minut. Naprawa uszkodzenia zajęła zespołowi 14 minut i 52 sekundy.

"Dwa lata temu, kiedy rozpoczynaliśmy budować ten samochód, zaczynał się lockdown i było wiele trudnych momentów. Ale miło było patrzeć, jak cały zespół się spotyka, robi postępy i w końcu dochodzimy do tego niesamowitego wyniku. To było mnóstwo pracy, wiele godzin i stresu, ale było warto. Rekord świata jest ukoronowaniem tego wysiłku, jaki włożyli w ten projekt wszyscy członkowie zespołu" - mówi menedżerka zespołu Andrea Holden, studentka inżynierii mechanicznej na UNSW Sydney.

Sunswift 7 to najnowszy przedstawiciel długiej już linii stworzonych na UNSW samochodów zasilanych energią słoneczną. Pierwszy powstał w 1996 roku. Pojazd waży zaledwie 500 kg, czyli około jednej czwartej masy Tesli. Konstruktorzy skoncentrowali się na uzyskaniu maksymalnej wydajności, którą zapewnia aerodynamiczna konstrukcja, wysoka sprawność silników i całego układu napędowego oraz niewiarygodnie niski opór toczenia. Aby obniżyć masę, zrezygnowano z wyposażenia, które jest wymagane w samochodach dopuszczonych do ruchu, jak poduszki powietrzne czy klimatyzacja.

"To niesamowite, wprost niewiarygodne. Cały rok dążyliśmy do tego celu i nie było łatwo. Szczerze mówiąc, mieliśmy wątpliwości, czy się uda" - mówi kierujący projektem profesor Richard Hopkins, który jako szef operacyjny zdobył cztery tytuły mistrza świata F1 z zespołem Red Bulla. "Dlatego świadomość, że przyjechaliśmy tu i zrobiliśmy to, co sobie założyliśmy, to po prostu niesamowite uczucie. Jestem pewien, że podziela je cały zespół".

Aby pobić rekord, Sunswift 7 pokonał 240 okrążeń toru AARC Highway Circuit - to dystans większy niż dzielący Sydney do Melbourne. Samochód zatrzymywał się tylko co kilka godzin, żeby zmienić kierowcę, raz aby zmienić przebitą oponę i raz z powodu problemu z systemem zarządzania akumulatorem.

"Zespół skupił się na wydajności, aby pobić rekord świata. Pokazali, co jest osiągalne" - mówi z uznaniem prof. Hopkins. "Pamiętajmy, że to nie są najlepiej opłacani profesjonalni konstruktorzy samochodów pracujący w Stuttgarcie dla Mercedesa. To banda bardzo inteligentnych amatorów, którzy wzięli wszystkie potrzebne składniki i połączyli je w genialny sposób".

Podczas próby bicia rekordu zużycie energii wyniosło zaledwie 3,8 kWh/100 km, podczas gdy obecnie nawet najbardziej wydajne drogowe pojazdy elektryczne osiągają co najmniej 15 kWh/100 km, a średnia wynosi około 20 kWh/100 km.

"Sunswift 7 nie jest prototypem samochodu przyszłości, ponieważ poszliśmy na kompromis w zakresie komfortu, a i koszt jest wygórowany. Ale pokazaliśmy, że jeśli się chce, aby samochody były bardziej wydajne, bardziej przyjazne dla środowiska, to jest to możliwe" - podsumowuje prof. Hopkins.

Zdjęcia są dostępne w biurze prasowym uczelni. Materiał wideo: https://youtu.be/SL7W1H8rfcA

(PAP Life)

agf/ moc/