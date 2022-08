Superciężka rakieta księżycowa SLS dotarła na wyrzutnię startową

Najpotężniejsza rakieta świata – Space Launch System (SLS) – jest już na wyrzutni startowej. Trwają przygotowania do pierwszej misji w ramach programu Artemis, czyli powrotu człowieka na Księżyc.

NASA poinformowała, że 17 sierpnia o godz. 13:30 polskiego czasu rakieta Space Launch System oraz statek kosmiczny Orion dotarły do Kompleksu Startowego 39B w Centrum Kosmicznym Kennedy'ego na Florydzie w USA. Ich podróż do tego miejsca z budynku, w którym dokonywano wcześniejszych prac, trwała 10 godzin.

Rakieta była już wcześniej dwukrotnie ustawiana na stanowisku startowym, w marcu i czerwcu br., ale działo się to jedynie na potrzeby testów. Teraz została ustawiona do prawdziwego lotu.

W najbliższych dniach inżynierowie i technicy skonfigurują systemy wyrzutni do startu. Planowana data startu to 29 sierpnia.

Rakieta SLS posłuży do misji w ramach programu Artemis. Artemis I będzie bezzałogowym testem dla rakiety i statku Orion. Celem jest oblecenie Księżyca i powrót na Ziemię. Misja ma potrwać kilka tygodni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, następny lot Artemis II w 2024 roku będzie już załogowy, a w przypadku Artemis III w 2025 roku ma być już lądowaniem astronautów na powierzchni Księżyca.

Rakieta Space Launch System (SLS) to projektowana przez NASA potężna rakieta nośna, która będzie służyć do lotów załogowych na Księżyc, a w przyszłości także na Marsa i do innych misji w głębokiej przestrzeni kosmicznej. W miarę potrzeb będzie ewoluować do coraz mocniejszych konfiguracji.