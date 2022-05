Superkomputery Hewlett Packard będą produkowane w Czechach

Hewlett Packard Enterprise buduje swą pierwszą w Europie fabrykę. Nowy zakład jako jedna z czterech globalnych wytwórni spółki będzie zlokalizowany w Kutnej Górze w Czechach. Fabryka zostanie uruchomiona latem 2022 roku.

Hewlett Packard Enterprise buduje swą pierwszą w Europie fabrykę systemów obliczeniowych i sztucznej inteligencji, która ma wzmocnić europejski łańcuch dostaw superkomputerów oraz rozwinąć sieć dostawców w regionie.

W nowym zakładzie będą produkowane systemy HPE na zamówienie, a odbiorcami tej technologii będą organizacje prowadzące badania naukowe, mające zaawansowane projekty w obszarze sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, a także wprowadzające innowacje.

Fabryka została zaprojektowana tak, aby spełniać specyficzne wymagania produkcyjne oferowanych przez HPE chłodzonych cieczą systemów HPC i AI.

Chłodzenie cieczą to idealny wybór dla systemów wymagających dużej wydajności. Fabryka posiada wzmocnioną podłogę dostosowaną do ciężaru superkomputerów HPE Cray EX (których pojedyncze moduły ważą nawet ponad 3,5 tony) oraz obwód wodny między superkomputerami a dachem budynku, pozwalający na obniżenie temperatury płynu.