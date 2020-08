Suzuki z najgorszym wynikiem w historii

Japoński koncern motoryzacyjny Suzuki ogłosił najniższy zanotowany w historii kwartalny zysk operacyjny za okres kwiecień-czerwiec br. - donosi Reuters.

Zysk operacyjny Suzuki za pierwszy kwartał roku księgowego firmy liczony od 1 kwietnia br. wyniósł 1,3 mld jenów (12,29 mln USD). Wynik ten był jednak wyższy niż konsensus prognoz analityków, który sytuował się na poziomie straty w wysokości 38 mld jenów (358,5 mln USD).

Firma nie przedstawiła prognoz finansowych na cały rok, tłumacząc swoją decyzję wysokim poziomem niepewności co do perspektyw rynkowych w kontekście trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Szczególnie uważnie Suzuki śledzi rozwój epidemii w Indiach, na które przypada nieco ponad połowa sprzedaży firmy.

"W Indiach liczba infekcji wciąż znacząco rośnie i trudno powiedzieć, jak sytuacja się rozwinie. Musimy to uważnie obserwować" - powiedział w trakcie briefingu prasowego po ogłoszeniu wyników dyrektor zarządzający firmy Masahiko Nagao.

W okresie od kwietnia do czerwca Suzuki odnotowało spadek globalnej sprzedaży swoich aut o 64 proc. do poziomu 263 tys. egzemplarzy. W samych Indiach, gdzie co drugie sprzedawane auto jest produkowane przez spółkę Maruti Suzuki India Ltd., spadek sprzedaży w tym okresie wyniósł 82 proc.