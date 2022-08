Świat zachodni zaniepokojony kosmicznymi ambicjami Iranu

Zaledwie kilkanaście godzin po podpisaniu porozumienia w Wiedniu w sprawie programu nuklearnego z kosmodromu Bajknonur w Kazachstanie, rosyjska rakieta wyniosła na orbitę pierwszego irańskiego satelitę. Teheran odrzuca twierdzenia, że może on być wykorzystany do celów szpiegowskich, w tym także monitorowania sytuacji na froncie walk wojsk rosyjskich na Ukrainie

W połowie stycznia tego roku Iran przeprowadził nieudaną próbę umieszczenia na orbicie okołoziemskiej własnego satelity. Kilka minut po wystrzeleniu satelita zaczął obniżać lot i stanął w płomieniach, część fragmentów, która nie uległa zniszczeniu spadła na ziemię. Władze w Teheranie nie zmieniły jednak swoich planów związanych z podbojem kosmosu.

Podczas niedawnej wizyty prezydenta Rosji Władimira Putina w Iranie podpisano porozumienie o współpracy w programie kosmicznych. Jak podała dziś rosyjska agencja kosmiczna Roscosmos - z powodzeniem została wystrzelona rakieta, która wyniosła na orbitę irańskiego satelitę obserwacyjnego.

Satelita teledekcyjny "Khajjam" został wyniesiony przez rakietę typu Sojuz z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie. Wzbudziło to duże zaniepokojenie w Stanach Zjednoczonych, Izraela i państwach Bliskiego Wschodu. Padają oficjalne oskarżenia, że może on być pośrednio wykorzystywany przez wojsko rosyjskie do zwiększenia swoich zdolności wywiadowczych w prowadzonej wojnie na Ukrainie. Według ekspertów wojskowych możliwe będzie monitorowanie izraelskich celów wojskowych, ruchu statków z ropą naftową i gazem płynących przez Zatokę Perską.

Szpiegowanie swoich sąsiadów może być jednym z zasadniczych celów rozwoju programu kosmicznego realizowanego przez Republikę Islamską we współpracy z Rosją.

Wydaje się, że nieprzypadkowo wybrano datę na wystrzelenie satelity. Stało się to zaledwie kilkanaście godzin po zakończeniu w Wiedniu rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego. Pozwala to wątpić w dobre intencje ze strony Teheranu, który ma pełną świadomość, że państwa zachodnie w obliczu problemów z zaopatrzeniem w ropę naftową i gaz ziemny, skłonne są pójść na pewne ustępstwa w imię zapewnienia sobie alternatywnych źródeł dostaw. Strategia ropa w zamian za ograniczenie programu atomowego może się okazać bardzo zwodnicza