Świat zaczyna dzielić się między dwa różne systemy IT

W Azji ścierają się koncepcje kontroli nad przepływem informacji i ich przechowywaniem. Wiodące pomysły pochodzą z Chin, Unii Europejskiej i USA. Tyle że regulacje to tylko część zagadnienia - równie ważna pozostaje infrastruktura telekomunikacyjna. A tu dużo się dzieje...

Inicjatywy infrastrukturalne Chin mogą być środkiem do przejmowania kontroli nad przesyłem danych.

W sprawie przepisów dotyczących danych na razie z Pekinem wygrywa Tokio.

Obserwowany jest "decoupling danych". Choć Chiny są cały czas fizycznie połączone światłowodami z resztą świata, w tym z USA, to rozdzielenie globalnej infrastruktury IT wyraźnie przyspiesza.

W erze gospodarki cyfrowej dane są co najmniej równie ważne, jak ropa naftowa, a walka o dostęp do nich ma strategiczne znaczenie.

Najbardziej widoczne jest to w Azji, gdzie ścierają się koncepcje kontroli nad przepływem informacji i ich przechowywaniem. Wiodące pomysły pochodzą z Chin, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Tyle że regulacje to tylko część zagadnienia - równie ważna jest infrastruktura telekomunikacyjna.

Dane stały się paliwem współczesnej gospodarki. Są konieczne do ćwiczenia sztucznej inteligencji, pozwalają na tworzenie dokładnych modeli, a tym samym bardziej trafnych prognoz gospodarczych i politycznych, wreszcie obrót nimi przynosi zyski.

Z tego powodu, to kto i w jaki sposób kontroluje same dane oraz ich przepływ, stało się równie istotne, co dostęp do surowców naturalnych. A zatem państwa nie chcą i nie mogą pozostawić sprawy losowi.

Podmorskie kable kable można odciąć pod pozorem połowów

Bezpieczeństwo infrastruktury telekomunikacyjnej zwykle kojarzone jest tzw. hackerami i cyberszpiegostwem. Równie istotna wydaje się jednak kwestia fizycznego zabezpieczenia podmorskich światłowodów - arterii informacyjnego krwioobiegu. M.in. połowy z użyciem włoków dennych grożą ich przypadkowym uszkodzeniem; czasem dają dobrą przykrywkę dla zamierzonego przecięcia kabla.

Na początku lutego położone u wybrzeży Chin (kontrolowane przez Tajwan) wyspy Matsu zostały odcięte od świata - po tym, jak zniszczone zostały dwa światłowody łączące je z Tajwanem. Władze w Tajpej oskarżyły o to chińskie statki, lecz powstrzymały się jednak przed zarzuceniem Pekinowi działania z premedytacją.

Chińska inicjatywa Cyfrowego Jedwabnego Szlaku ma na celu rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej łączącej Państwo Środka z resztą świata, przede wszystkim innymi państwami Azji. Jednocześnie jednak pomysł jest postrzegany jako próba zdobycia przez Pekin kontroli nad przesyłem danych lub wykorzystaniem nowych światłowodów do innych celów.

Chiny nie są oczywiście wyjątkiem. Reuters opisał niedawno jak Stany Zjednoczone w tajemnicy podłączyły swoją bazę na wyspie Diego Garcia do - zbudowanego przez kapitał prywatny - kabla łączącego Australię z Omanem.

Kolejne zagadnienie to przebieg podmorskich kabli przez rejony potencjalnych konfliktów. Chodzi tutaj przede wszystkim o Morze Południowochińskie, gdzie spór o kontrolę nad archipelagami licznych wysepek i atoli prowadzą Chiny, Wietnam, Filipiny, Malezja i Brunei.

Pierwszym problemem jest roszczenie sobie przez Pekin pretensji nie tylko do wysp, ale 90 proc. akwenu, traktowanego przez chińskie władze jako terytorium lądowe. Tutaj wyłania się drugi problem – przez Morze Południowochińskie biegnie jedna z kluczowych globalnych magistrali łączących Japonię, Hongkong i Singapur.

Na to wszystko nakłada się amerykańsko-chińska rywalizacja i zaostrzanie kontroli nad gospodarką i społeczeństwem przez Chiny. Waszyngton zablokował w 2021 r. udział chińskich firm w budowie sieci światłowodów łączących Mikronezję, Kiribati i Nauru. Polityka Pekinu, w tym przede wszystkim likwidacja autonomii Hongkongu, wyeliminowały zaś byłą brytyjska kolonię jako atrakcyjną lokalizację centrów danych.

Natura nie znosi próżni, więc o miejsce zwolnione przez Hongkong rywalizują liczni chętni. Duże wysiłki na tym polu czyni Japonia, lecz uwagę inwestorów skutecznie zdobywają tańsze Filipiny i Guam. Jednocześnie wyłoniła się konieczność ułożenia "alternatywnych" kabli podmorskich, omijających Morze Południowochińskie.

Spadek znaczenia Hongkongu jedynie ułatwił wytyczanie nowych tras. Tym sposobem powstał światłowód Apricot, łączący Guam, Filipiny, Tajwan i Japonię przez Indonezję z Singapurem.

Na polu przepisów Japonia na razie wygrywa z Chinami

Tym, co szczególnie przykuwa uwagę obserwatorów, jest rywalizacja, czyje normy staną się dominujące w prawnym krajobrazie. Stany Zjednoczone kładą nacisk na opłacalność gospodarczą, a więc dane mają przekładać się na zyski. Unia Europejska na czele postawiła ochronę prywatności użytkownika. Chiny z jednej strony idą w kierunku wytyczonym przez Brukselę, ale z drugiej stawiają w centrum państwo.

Wprowadzone za Wielkim Murem w ostatnich latach ustawy o cyberbezpieczeństwie, ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych tworzą system, w którym przepływ danych pozostaje pod ścisłą kontrolą państwa. Informacje mają być przechowywane w kraju wytworzenia, aby służby miały do nich łatwy dostęp, a zagraniczne podmioty - utrudniony; same dane mogłyby wtedy zostać użyte do wzmocnienia własnego sektora technologicznego.

Pekin chciał wykorzystać krajowe przepisy jako model dla rozwiązań wdrażanych w ramach RCEP (Regionalne Wszechstronne Partnerstwo Ekonomiczne). Poniósł jednak porażkę... W czasie negocjacji nad porozumieniem grupa państw prowadzonych przez Japonię przeforsowała bardziej liberalne przepisy.

Nie znaczy to jednak, że chińskie rozwiązania nie cieszą się zainteresowaniem. Podobne przepisy, chociaż w złagodzonej formie, wprowadzają demokratyczne Indie, skądinąd zawzięty rywal Chin, i autorytarny Wietnam, który na forum międzynarodowym przeciwstawia się Pekinowi kiedy może, i który popierał Japonię w trakcie negocjacji RCEP.

Dążenie do większej kontroli ze strony państwa związane jest z obawami przed rosnącą rolą bigtechów. Pytaniem pozostaje, jak duży ma być zakres regulacji... Prawodawcy i urzędnicy rzadko kiedy rozumieją branżę technologiczną i nie nadążają za charakteryzującym ją zawrotnym tempem postępu. Zasadniczą kwestią jest właściwe pogodzenie interesów państwa, biznesu i użytkowników.

"Decoupling danych" - czyli jak globalny system IT dzieli się na dwie części

Chiny jasno postawiły na interes państwa, co jednak przynosi pewne niezamierzone konsekwencje. Obowiązujące od 1 lipca br. nowe przepisy antyszpiegowskie są do tego stopnia restrykcyjne, a jednocześnie niejasne, że postawiły międzynarodowy biznes przed trudnymi wyzwaniami.

Czy jeżeli zagraniczny kontrahent przyjeżdża do Chin negocjować umowę i rezultaty rozmów wysyła do swojej centrali, to łamie tym samym chińskie prawo? Nie ma tutaj złamania tajemnicy handlowej, ale nowe przepisy ograniczają możliwość przesyłania za granicę danych powstałych w Chinach. Zagraniczna firma i jej chiński partner mogą zostać oskarżeni o szpiegostwo.

Pekin usiłuje przekonać inwestorów, że wszystko w porządku, ale międzynarodowe korporacje zaczęły tworzyć osobne ekosystemy IT na potrzeby biznesu w Chinach. Postąpiły tak przede wszystkim będące na celowniku chińskich służb firmy konsultingowe, takie jak Boston Consulting Group, McKinsey i Oliver Wyman. Tworzone są nie tylko osobne serwery i adresy poczty, ale nawet laptopy, których pracownicy nie mogą wywozić poza ChRL.

Financial Times nazwał ten proces "decouplingiem danych". Wprawdzie Chiny są cały czas fizycznie połączone światłowodami z resztą świata, w tym z USA, ale bifurkacja (rozdzielenie) globalnej infrastruktury IT wyraźnie przyspieszyła.

Powstają dwa "ekosystemy", które z czasem mogą stać się niekompatybilne - tak pod względem standardów technologicznych, jak i obowiązujących przepisów. W takich warunkach walka o promowanie własnych rozwiązań jedynie się zintensyfikuje.