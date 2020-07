Światowe firmy chcą ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery

Dziewięć międzynarodowych firm, w tym Microsoft, Nike i Danone, powołało inicjatywę "Transform to Net Zero", której celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i pomoc sektorowi biznesowemu w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.

W projekt "Transform to Net Zero" zaangażowanych jest dziewięć globalnych koncernów z różnych branży: Danone, Maersk, Mercedes-Benz, Microsoft, Natura, Nike, Starbucks, Unilever i Wipro. Celem grupy jest pomoc sektorowi biznesowemu w redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery i w osiągnięciu neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. W tym celu koncerny podjęły współpracę m.in. z amerykańską organizacją pozarządową Environmental Defense Fund (EDF).

Koncerny zamierzają inwestować w badania, promowanie dobrych praktyk i opracowanie wytycznych dla przedsiębiorców. Firmy nie zdradzają na razie, czego dokładnie będą dotyczyły inwestycje. Wiadomo jedynie, że projekt przewidziany jest na pięć lat, a grupa ma nadzieję, że do inicjatywy dołączą kolejni uczestnicy.

Jak tłumaczą eksperci przytaczani prez agencję Reutera, w celu sprowadzenia emisji dwutlenku węgla netto do zera firmy będą musiały wprowadzić redukcje na całej długości łańcucha produkcji i sprzedaży czy usług oraz przyspieszyć inwestycje w innowacje. Krytycy zauważają jednak, że jak dotąd sektor biznesowy zrobił zbyt mało, żeby zbliżyć się do celu neutralności klimatycznej i powstrzymać globalne ocieplenie.

Microsoft jeszcze w styczniu br. ogłosił swoje plany obcięcia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Koncern technologiczny z Redmond zobowiązał się również do tego, że usunie tyle gazu cieplarnianego z atmosfery, ile wyemitował w ciągu 45 lat działalności. Spółka przekazała także miliard dolarów na fundusz Climate Innovation Fund, którego zadaniem jest m.in. opracowanie technologii umożliwiającej skutecznie usuwać CO2 z atmosfery.