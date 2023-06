Światowe media piszą o rekordowej inwestycji Intela w Polsce

Reuters, dpa, AFP, Bloomberg, Politico, Financial Times i Economic Times, U.S. News & World Report - topowe światowe media piszą o wartej 4,6 mld. dolarów (ok. 19 mld zł) inwestycji Intela w Polsce.

Premier Mateusz Morawiecki i prezes Intel Corportaton Pat Gelsinger zainicjowali 16 czerwca 2023 r. największą bezpośrednią inwestycję zagraniczną w historii Polski.

Intel zainwestuje blisko 20 mld zł w Zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w Miękini koło Wrocławia. Całe przedsięwzięcie wygeneruje co najmniej 10 tys. nowych miejsc pracy.

Intel jest obecny w Polsce od 30 lat, zatrudnia tu 4 tys. osób. Polskę na nową inwestycję wybrano ze względu na jej infrastrukturę, dostęp do talentów oraz bliskość do zakładów w Niemczech i w Irlandii.

Planowana inwestycja w Polsce o wartości sięgającej 4,6 mld dolarów (ok. 19 mld zł) to 2 tys. nowych miejsc pracy w firmie Intel. Obok agencji Reutera pisze o niej brytyjski dziennik "Financial Times", europejska redakcja portalu Politico, indyjski dziennik "Economic Times" czy niemiecka agencja DPA.

Ważna część międzynarodowych połączeń. Polska obok Niemiec i Irlandii

W ubiegłym roku Intel ogłosił, że Polska znajdzie się wśród krajów Europy, które skorzystają na planie inwestycyjnym firmy o łącznej wartości 33 mld euro, podobnie jak Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy i Włochy - opisuje portal Politico.

Zakład we Wrocławiu będzie blisko współpracować z wartym 17 mld euro zakładem Intela w Magdeburgu w Niemczech, który ma zostać uruchomiony w 2027 r. - dodaje portal.

"Podczas gdy pracownicy fabryk Intela w Niemczech i Irlandii będą produkować płytki, które służą jako podstawa mikroukładu, nowa polska fabryka będzie ciąć te płytki na pojedyncze półprzewodniki, montować je i testować, zanim zostaną wysłane do klientów" - pisze dalej Politico.

W ocenie portalu ogłoszona w piątek inwestycja w Polsce to "zwycięstwo polityczne dla europejskich władz, które dążą do zwiększenia udziału UE w światowym łańcuchu wartości półprzewodników do 20 proc. do 2030 roku, w porównaniu z 9 proc. obecnie".

Reuters przypomina, że Intel jest obecny w Polsce od 30 lat, zatrudnia tu 4 tys. osób, a sama firma przekazała, że wybrała Polskę ze względu na jej infrastrukturę, dostęp do talentów oraz bliskość do zakładów w Niemczech i w Irlandii.

Największe centrum badawczo-rozwojowe Intel w Europie znajduje się w Gdańsku

Intel pod kierownictwem Pata Gelsingera inwestuje miliardy w budowę fabryk na trzech kontynentach, aby przywrócić swoją dominację w produkcji półprzewodników i mieć lepsze możliwości konkurencji ze swoimi największymi rywalami AMD, Nvidią i Samsungiem - odnotowuje agencja Reutera.

Portal dziennika "Financial Times" przypomina, że obecnie także największe centrum badawczo-rozwojowe firmy Intel w Europie znajduje się w Polsce, w Gdańsku.

"Kilka krajów europejskich ściga się, aby zmniejszyć swoją zależność od azjatyckich dostawców półprzewodników po tym, jak niedobory spowodowane pandemią (Covid-19) doprowadziły do spustoszenia w niektórych ważnych gałęziach przemysłu" - pisze "Financial Times".

Dziennik odnotowuje, że oba zakłady Intela, we Wrocławiu i w Magdeburgu, mają zostać otwarte w 2027 r. Jednak od momentu ogłoszenia planów dotyczących Niemiec w zeszłym roku, amerykański producent rozpoczął "twarde negocjacje z Berlinem", argumentując, że inflacja i wyższe koszty energii sprawiły, że 6,8 mld euro dotacji, jakie niemiecki rząd pierwotnie obiecał na projekt, nie są wystarczające - pisze brytyjski dziennik. Autor artykułu zastanawia się także, jak wysokie koszty inwestycji we Wrocławiu pokryje polski rząd.

Intel Corporation to firma Amerykańska, z Kalifornii. Jest największym na świecie producentem układów scalonych oraz twórcą mikroprocesorów, które znajdują się w większości komputerów, jakie są używane na świecie.