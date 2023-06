Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii ma nowy tomograf komputerowy

Pracownię tomografii komputerowej otwarto we wtorek w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy koło Kielc. Koszt zakupu nowoczesnego urządzenia (2,5 mln zł) niemal w całości sfinansował Świętokrzyski Urząd Marszałkowski, organ prowadzący placówkę.

"Dzisiaj nowoczesne leczenie to również nowoczesna diagnostyka chorób układu ośrodkowego układu nerwowego. Zmiany psychotyczne, które sugerują jakieś choroby psychiczne, występują w różnych schorzeniach, i w tych psychicznych i w organicznych, jak np. guzy mózgu czy udary. Aby to szybko zdiagnozować potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Taki właśnie trafił do Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii" - powiedział podczas otwarcia w placówce pracowni tomografii komputerowej wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Marek Bogusławski.

"Poprzedni tomograf miał 17 lat i często się psuł. Cieszymy się z nowego zakupu, który będzie służył nie tylko pacjentom naszego szpitala. Korzystać będą z niego także pacjenci leczący się w innych placówkach służby zdrowia" - zaznaczył w rozmowie z PAP dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii Piotr Kiełbowski. Dodał, że nowy tomograf pozwoli na obniżenie kosztów działalności szpitala.

"Do tej pory, aby wykonać badanie tomografem, musieliśmy wozić pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i do szpitala w Czerwonej Górze. Teraz tomografię będziemy mogli zrobić na miejscu, co będzie z korzyścią nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla pacjentów" - powiedział Kiełbowski, który podkreślił, że nowoczesny tomograf, o który wzbogacił się szpital, jest niezbędny.

"W dzisiejszych czasach to jedno z podstawowych badań diagnostyki obrazowej. Szczególnie potrzebny w leczeniu chorób psychicznych. Bez tego nie jest możliwe nowoczesne leczenie naszych pacjentów" - dodał dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii.