Switch przebił SNES jako trzecia najpopularniejsza konsola domowa Nintendo

Sprzedaż hybrydowych konsol Nintendo Switch przekroczyła 52 mln kopii do końca 2019 r., pozostawiając w tyle historyczną platformę Super Nintendo Entertainment System (SNES). To efekt najlepszego kwartału sprzedażowego japońskiej firmy od premiery urządzenia.

W okresie październik-grudzień 2019 r. Nintendo sprzedało 10,81 mln egzemplarzy Switcha. Sprzedaż sprzętu związanego z tą platformą wzrosła o ok. 15 proc. rok do roku, co koncern z Kioto przypisuje m.in. wrześniowej premierze tańszej, wyłącznie przenośnej konsoli Switch Lite. Wypiera ona na margines starsze konsole kieszonkowe z rodziny 3DS, które w minionym kwartale rozeszły się w zaledwie 260 tys. egzemplarzy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na lepszą końcoworoczną sprzedaż Switcha miała być grudniowa premiera w Chinach. W ocenie mediów branżowych jej efekty są jednak na razie ograniczone m.in. przez małą liczbę gier zatwierdzonych dotychczas przez cenzurę.

Serwis The Verge wskazał z kolei na znaczące sukcesy ubiegłorocznych premier oprogramowania, w szczególności pierwszych na Switchu dużych gier z serii Pokemon: "Sword" i "Shield". Od połowy listopada 2019 r. rozeszły się one w 16 mln kopii. To o ok. 4 mln więcej, niż w zbliżonym czasie osiągnęła wydana rok wcześniej gra "Super Smash Bros. Ultimate", podkreślił serwis. Dobre wyniki w ubiegłorocznym okresie świątecznym osiągnęła również gra "Luigi's Mansion 3".

Łącznie w ciągu 34 miesięcy od premiery konsole Nintendo Switch (w tym Switch Lite) sprzedały się w 52,48 mln zestawów. Verge zestawia ten wynik z 16-bitową konsolą Super Nintento Entertainment System (SNES), która w latach 1990-2003 sprzedała się w 49,1 mln egzemplarzy. Liderem sprzedaży obecnej generacji konsol do gier pozostaje Sony, którego PlayStation 4 od premiery w listopadzie 2013 r. do końca 2019 r. sprzedało się w 106 mln zestawów.

Lepszymi od Switcha całkowitymi wynikami sprzedaży nadal cieszą się dwie platformy stacjonarne Nintendo: Wii (101,63 mln egzemplarzy w latach 2006-2013) oraz 8-bitowy NES (61,91 mln egz. w latach 1983-1995). Ta ostatnia platforma w Japonii znana jest jako Famicom. W Polsce rozpowszechnione były wzorowane na nim tajwańskie konsole Pegasus.

Działający zarówno w połączeniu z telewizorem, jak i w trybie przenośnym Switch dotychczas pozostaje w tyle również za czterema kieszonkowymi platformami Nintendo: DS z 2004 r. (154,02 mln egz.), liczonymi łącznie Game Boyem z 1989 r. i Game Boy Color z 1998 r. (118,69 mln egz.), Game Boy Advance z 2001 r. (81,51 mln egz.) i rodziną urządzeń 3DS zapoczątkowaną w 2011 r. (75,71 mln egz.). Cechują się one znacznie ograniczonymi możliwościami sprzętowymi i niższymi cenami w porównaniu ze współczesnymi sobie konsolami domowymi.