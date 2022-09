Sygnis dostarczy wart 6 mln zł mikroskop elektronowy

Spółka Sygnis podpisała umowę na dostawę mikroskopu elektronowego typu LEEM dla Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Umowa obejmuje zrealizowanie przez Sygnis dostawy, montażu, uruchomienia i przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi systemu LEEM wraz z niezbędnym wyposażeniem, oprogramowaniem i realizacją usług towarzyszących.

Wartość umowy to 5,9 mln zł brutto (4,8 mln zł netto), co stanowi niemal połowę zeszłorocznego przychodu Sygnis. Obecnie dostawy sprzętu science w przychodach spółki wynoszą ok. 40 proc., a dzięki podpisanej właśnie umowie zwiększą się do ok. 50 proc..

- Rozwijamy konsekwentnie naszą działalność w poszczególnych segmentach, zdobywając kolejne rynki i kontrakty. Realizacja umowy z UJ wpłynie pozytywnie na możliwość podejmowania i realizacji kolejnych projektów z tego obszaru - komentuje Andrzej Burgs, prezes Sygnisa.

Sygnis Nano Technologies to wyspecjalizowana marka Sygnisa zajmująca się sprowadzaniem do Polski nowoczesnych technologii z zakresu badania i wytwórstwa metamateriałów, fotopolimeryzacji dwufotonowej i systemów ultrawysokiej próżni.

Mikroskop SPECS LEEM/PEEM P90 to mikroskop elektronowy wykorzystujący elektrony niskoenergetyczne. System jest wyposażony w system stabilizacji obrazu, co pozwala na osiągnięcie rozdzielczości obrazowania do 2 nm w zwykłym laboratorium, bez konieczności przygotowania specjalnego miejsca pod instalację.

