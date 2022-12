Sygnity, Comarch, Asseco i K2 o przyszłości. Czy polskie IT nadal trzyma się mocno?

Polskie firmy z branży IT dostrzegają problemy, które mogą się pojawić w 2023 roku, jednak prezesi spółek nie wątpią w stały trend rozwojowy swoich biznesów.

Branża IT nie powinna zostać szczególnie dotknięta przez spodziewane spowolnienie gospodarcze.

Na informatyce nie można oszczędzać; warto ja wykorzystać do poprawy własnej efektywności biznesowej.

Obszerne oceny mijającego roku i prognozy na 2023 sformułowali na prośbę portalu WNP.PL menedżerowie m.in. Sygnity, Comarchu i Asseco Poland.

Polskie firmy z branży IT poddane są dużej presji rosnących kosztów, zwłaszcza wynikających z wysokich cen energii elektrycznej oraz obciążeń płacowych. Wyzwaniem staje się pozyskiwanie zagranicznych kontraktów.

Dwa lata pandemii pokazały, że gospodarka światowa, w tym także polska dysponują niebywałymi zdolnościami przystosowywania się do trudnych, a czasami wręcz niewyobrażalnych sytuacji. Nikt nie był w stanie wyobrazić sobie zamknięcia w domach setek milionów ludzi z powodu pandemii, którzy mimo to nadal pozostali aktywni zawodowo.

Przerwanie klasycznych łańcuchów dostaw pokazało jak bardzo Europa i Stany Zjednoczone uzależnione są od producentów, którzy mają fabryki zlokalizowane na Dalekim Wschodzie, a zwłaszcza w Chinach. W branży motoryzacyjnej, medycznej, produkcji telefonów komórkowych, sprzętu pomiarowego i wielu innych dziedzinach ograniczano lub wstrzymywano produkcję ze względu na niedobór mikrochipów -krytycznego, jak się okazało - komponentu nowoczesnej gospodarki, którego produkcja została skoncentrowana w jednym rejonie świata.

Odpowiedzią na te wyzwania okazała się zdalna praca, zdalne nauczanie i studiowanie. Za pomocą specjalnych aplikacji odbywały się nie tylko narty i negocjacje biznesowe, ale przeprowadzano tw ten sposób także konsultacje polityczne w ramach Unii Europejskiej. Świat zamknięty w gabinetach, mieszkaniach i wydzielonych przestrzeniach pozostał aktywny - dzięki narzędziom i infrastrukturze teleinformatycznej.

Dzięki rozwiązaniom informatycznym gospodarka i obywatele przetrwali okres pandemii

Dla niektórych branż i podmiotów pandemiczna opresja stała się niespodziewanym impulsem rozwojowy. Europejski Kongres Gospodarczy (EEC), największe wydarzenie dla biznesu w Europie Centralnej, w 2021 roku w wersji zdalnej okazał się wbrew obawom ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Wirtualni uczestnicy paneli mogli wzbogacić debatę nie ruszając się z domu, a tysiące zdalnych gości śledzących jej przebieg przed własnymi monitorami poszerzyły siłę i zakres oddziaływania Kongresu.

Za skokowym rozwojem rynku e-commerce, rozwiązaniami pozwalającymi na zdalny kontakt z urzędem, lekarzem, partnerem handlowym, bankiem, dostawcą zamówionych towarów stały rozwiązania IT, które z fazy eksperymentów zostały pilnie przystosowane na potrzeby setek milionów klientów. Przyspieszenie z dwóch minionych lat stanowiło precedens w historii branży informatycznej.

Kiedy wydawało się, że nadchodzi moment schłodzenia emocji i racjonalnego konsumowania efektów pandemicznego przyspieszenia, w końcu lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę. Coś co było z logicznego, ekonomicznego, ale także emocjonalnego punktu widzenia trudne do wyobrażenia stało się faktem. To wywróciło świat do góry nogami i - po raz kolejny w krótkim czasie - wymusiło działania, które wcześniej nie przychodziły nikomu do głowy.

Sankcje unijne i amerykańskie na zakup ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji spowodowały ogromne podwyżki cen paliw i energii elektrycznej. Miało to przełożenie na wzrost inflacji do poziomów, których w rozwiniętych krajach nie pamiętano od prawie 20 lat. Pojawiły się także niedobory na rynku żywnościowym i kompleks zjawisk kryzysowych w energetyce i zaopatrzeniu w nośniki energii - z zagrożeniem przerwami w dostawach prądu włącznie.

Napaść Rosji na Ukrainę postawiła nowe wyzwania przed całą branżą IT

O ocenę roku mijającego i prognozę dotyczącą przyszłego poprosiliśmy menedżerów wiodących na polskim ryku firm IT.

Mariusz Jurak, wiceprezes Sygnity:

- Za nami trudny rok, zdominowany walką ze skutkami gospodarczymi napaści Rosji na Ukrainę. Rosnące koszty energii i spowodowana tym inflacja odbiły się również na rynku IT, powodując presję cenową usług oraz znaczącą zmianę oczekiwań pracowników w kontekście wzrostu wynagrodzeń. Na szczęście takie firmy jak Sygnity, które posiadają własne produkty i realizują długoletnie kontrakty, wspierające systemy o wysokim poziomie krytyczności, odczuwają rotację pracowników w stopniu niższym niż średnia dla rynku IT. To właśnie możliwość realizacji ciekawych i ambitnych projektów w przyjaznej atmosferze jest jednym z głównych czynników, które przyciągają do Sygnity specjalistów, nie tylko w tym obszarze.

Uważam, że w kolejnych miesiącach, podmioty działające na tym rynku będą bardziej skłonne podejmować projekty, które nie będą obarczone ryzykiem utraty rentowności w dłuższym terminie. To z kolei wpłynie na zwiększenie cen jako pewnej formy zabezpieczenia kontraktów długoterminowych. Firmy będą się starały dużo ostrożniej kalkulować koszty przedsięwzięć informatycznych, uwzględniając obecne i przyszłe wynagrodzenie pracowników i pokrycie kosztów własnych, aby zapewniać terminową i profesjonalną realizację.

Jak w tej sytuacji odnajduje się Sygnity? Dla nas, jako firmy specjalizującej się w dużych wdrożeniach i obsłudze strategicznych podmiotów, między innymi z sektora publicznego, najważniejsze jest zapewnienie stabilności procesom, które wspierają obsługę naszych klientów.

Technologie, które dostarczamy, wpisują się w architekturę krytyczną, a co za tym idzie, nawet w czasie trwających zawirowań gospodarczych nie można z niej zrezygnować, czy też zmniejszyć poziom nakładów na jej utrzymanie i rozwój.

Zagwarantowaniu tej właśnie stabilności służyło również pozyskanie przez spółkę strategicznego inwestora w maju tego roku. Sygnity stało się częścią międzynarodowej grupy Total Specific Solutions (TSS), czołowego dostawcy oprogramowania dla rynków wertykalnych w Europie.

W mojej ocenie firmy, które podobnie jak Sygnity dostarczają realną wartość dla klientów, nie powinny odczuć negatywnych konsekwencji wynikających z problemów gospodarczych. Unikatowość naszych systemów IT, wiedza i doświadczenie procentują, budując lojalność klientów.

Jeśli chodzi o to, co przed nami, zamierzamy rozwijać systemy dla podmiotów z rynku kapitałowego oraz wspierać jednostki budżetowe rozwiązaniami pozwalającymi na realizację ich podstawowych zadań. Bardzo silną częścią naszego biznesu są również rozwiązania branżowe dla energetyki. W tym obszarze także liczymy na nowe, ciekawe projekty.

Intensywnie pracujemy też nad nowym rozwiązaniem z obszaru bankowej sprawozdawczości obligatoryjnej, automatyzującym proces sprawozdawczy z wykorzystaniem dedykowanych silników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami krajowymi i unijnymi. Będziemy także rozwijać autorskie rozwiązania dla branży logistycznej i transportowej, zapewniając efektywność i realne oszczędności w biznesie naszych klientów.

Comarch na ważnym etapie swojej ewolucji. Firma odważniej spogląda na rynek globalny

Konrad Tarański, wiceprezes i dyrektor finansowy Comarch:

- Przełom roku dla firm informatycznych jest bardzo ważny ponieważ w tym czasie spływają ostateczne rozliczenia za wykonane usługi. Przedłuża się kontrakty na kolejny okres, bilansuje portfel zamówień. Nie inaczej jest w Grupie Comarch, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonuje ewolucyjnego zwrotu w kierunku zdobywania kontraktów na światowym rynku informatycznym. Lata wytrwałego budowania swojej pozycji, tworzenia zagranicznych centrów obsługi dedykowanych lokalnym klientom przynoszą wymierne wyniki.

Końcówka tego roku oraz pierwsze miesiące 2023 roku pokażą, jak może się kształtować się cały biznes dla Comarchu - oczywiście, jeżeli nie wystąpią kolejne kryzysy gospodarcze lub polityczne. Jesteśmy na etapie negocjowania i domykania kontraktów, które będą realizowane oraz fakturowane przez kolejne miesiące, a nawet i lata, a to pozwoli nam na utrzymanie stabilnej sytuacji w firmie i dalszy rozwój.

Bardzo uważnie obserwujemy rynek azjatycki i kraje rozwijające się: Malezję, Tajlandię oraz Wietnam czy też Japonię i Koreę Południową, które przodują technologicznie. Azja Południowo-Wschodnia to ważny region z ogromnymi zasobami, w którym nie ma oznak kryzysu gospodarczego, za to widać zaangażowanie polityków i biznesmenów w rozwój przedsiębiorczości. Państwa dużo inwestują w innowacje i produkty informatyczne, dlatego chcemy zwiększyć tam naszą obecność. Z pewnością pomoże w tym znajomość realiów lokalnych rynków oraz doświadczenie naszych pracowników zdobyte przy realizacji dotychczasowych projektów informatycznych w krajach azjatyckich.

Pozytywnie oceniamy sytuację w Europie, zwłaszcza we Francji, Niemczech czy we Włoszech. Mimo napiętej sytuacji geopolitycznej, biznes utrzymuje dobre tempo wzrostu, dzięki czemu jesteśmy w stanie zintensyfikować nasze działania i wzmacniać obecność, podpisując kolejne kontrakty.

Artur Wiza, wiceprezes Asseco Poland:

- Asseco Poland jest obecne w bardzo wielu sektorach i dzięki temu mamy przewagę konkurencyjną. Jeszcze nie widzimy problemu dotyczącego ograniczenia nowych kontraktów. Jeżeli bowiem firmy będą musiały wstrzymać inwestycje, to na samym końcu może się to przenieść na informatykę - uważa.

- Przez ostatnie trzy lata firmy zaczęły przesuwać się do zupełnie nowej gospodarki. My to nazywamy gospodarką zaufania. To jest gospodarka internetowa, ale nie tylko bo internet mamy 20 lat, ale dzisiaj mówimy o gospodarce, która opiera się na kontakcie za pomocą środków elektronicznych. Dziś e-commerce jest standardem, niemal każdy z nas zamawia dostawy do paczkomatów. W związku z tym następuje przyspieszenie procesów cyfryzacji w firmach, które na tym rynku działają.

A przecież rozwój projektów chmurowych to także szansa dla firm. Nasza kompetencja i obecność na wielu rynkach sprawia, że 2023 rok traktujemy jako kolejny okres wyzwań i nie dostrzegamy ograniczeń dla naszego rozwoju.

Firmy informatyczne stawiają na długotrwałe relacje z klientami

Polskie firmy z branży IT poddane są dużej presji rosnących kosztów zwłaszcza wynikających z wysokich cen energii elektrycznej oraz obciążeń płacowych. Jednak w przewidywaniach tego, co może się zdarzyć w 2023 roku można zauważyć stonowanie, stabilizację i spokój. Wynika to z konstatacji, że najgorsze scenariusze dotyczące głębokiej i długotrwałej recesji nie spełniają się. Globalna gospodarka szuka rozwiązań poprawiających efektywność wykorzystania pracowników, a także prowadzących do rozwiązań automatyzujących obsługę klientów. Tu jest jeszcze ogromny potencjał oszczędności.

- W ramach grupy kapitałowej K2 Holding nadal będziemy się zajmować segmentem software i utrzymaniem dobrej 20-procentowej stałej dynamiki wzrostu - to jest naprawdę najważniejsze - deklaruje Paweł Wujec, prezes K2 Holding, dostawcy rozwiązań i usług w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalnego. - W przypadku naszej spółki zależnej Fabity, ogromna większość kontraktów, które zawieramy, przeistacza się w wieloletnią współpracę. Dlatego pozyskiwanie nowych klientów, a to się zespołowi FAbity udaje, oznacza konsekwentną budowę wartości na lata do przodu.

- Oprócz tego liczymy, w tym międzynarodowy, PerfectBota. Niedawno zrealizowaliśmy transakcję, dzięki której spółka pozyskała finansowanie od funduszu VC (Venture Capital), co umożliwi wzmocnienie zespołu i przyspieszenie wzrostu - dodaje Wujec.

E-commmerce nadal rośnie. To kolejne wyzwania dla firm IT działających w tym segmencie

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w listopadzie tego roku sprzedaż przez kanały internetowe stanowiła już 11,9 procent obrotów ogółem sprzedaży detalicznej. Największy był udział tekstyliów, odzieży i obuwia który wyniósł 27,2 procent, meble, wyposażenie mieszkań, sprzęt rtv i AGD już w 21,1 procentach kupowany jest poza sklepami stacjonarnymi. Obsługa aplikacji, wprowadzanie rozwiązań odroczonej płatności to kolejne wyzwania dla firm IT działających w tym segmencie rynkowym.

W tym roku system płatności BLIK zanotował już miliard transakcji. Opracowane przez polskich informatyków rozwiązania już niebawem zostaną przetestowane przez pierwszych klientów ze strefy euro. Mamy szansę z naszą ofertą dotrzeć już w 2023 rokado najważniejszych banków europejskich. Przynajmniej tak w niedawnej rozmowie z WNP.PL mówił prezes Polskiego Systemu Płatności oferującego rozwiązanie BLIK Dariusz Mazurkiewicz.

Nadchodzący rok nie powinien być znacząco gorszy dla branży informatycznej

Nie ma, jak wynika z wypowiedzi menedżerów, jednego pomysłu na rozwój w 2023 roku całej branży IT w Polsce. Start-upy liczą na wdrożenia nowych technologii i pozyskanie środków na rozwój, duzi gracze rozglądają się na światowych rynkach, gdzie zamierzają wykorzystywać swoje kompetencje, lokalne zespoły informatyczne, a także zaplecze spółek zależnych.

Zamiast recesji można się spodziewać spowolnienia, takie wahania koniunktury są naturalną częścią gospodarki rynkowej. Owszem, liczba szoków i zaskoczeń, jakich doświadczyliśmy w mijającym roku była nadspodziewanie duża, ale - jak wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółek - w związku z tym, jaki rok żegnamy, teraz może być już tylko lepiej.