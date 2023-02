Sygnity myśli o kilku przejęciach rocznie

W ramach strategii opracowanej przez spółkę informatyczną Sygnity wolne środki zgromadzone na koncie będę inwestowane w transakcje kapitałowe oraz akwizycje na rynku polskim. W ciągu każdego roku można spodziewać się przejęcia 3-5 podmiotów.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Sygnity chce inwestować wolną gotówkę w kupno nowych firm z branży informatycznej.

Przejmowane firmy powinny mieć dobry produkt i podpisane umowy z klientami.

Według Sygnity lepsza jest deficytowa spółka z długą obecnością na rynku niż start-up.

Sygnity w ramach przygotowanej nowej strategii zamierza wykorzystać możliwości, jakie daje wzrost organiczny. Mowa jest o wzroście sprzedaży własnych produktów informatycznych dotychczasowym klientom oraz o poszukiwaniu okazji do podpisywania kontraktów na dedykowane projekty. Poza tym w najbliższym czasie dokonana zostanie rewizja polityki cenowej firmy.

W celu poprawy rentowności realizowanych kontraktów spółka będzie podwyższać cenę swoich usług

Przez ostatnie lata wartość świadczonych usług serwisowych nie była waloryzowana. W wielu przypadkach nastąpiło zwiększenie pierwotnych funkcjonalności natomiast opłaty pozostały na tym samym poziomie. To ma zostać zweryfikowane w ramach negocjacji z klientami.

Przegląd opcji strategicznych pozwolił też na zmianę podejścia do uczestniczenia w przetargach organizowanych przez administrację publiczną. Jak pokazały doświadczenia ostatnich miesięcy, występują duże ryzyka związane z limitami cenowymi. W trakcie realizacji wdrożeń zdarzają się przypadki dotyczące znaczącego zmniejszenia marży wobec wcześniej zakładanej, a w krańcowych przypadkach nawet strat.

Dlatego też podjęto decyzję o tym, aby nie przedłużać umowy w ramach projektu "e-podatki" z chwilą wygaśnięcia kontraktu. Przy dużym zaangażowaniu ze strony spółki wygenerowanie zysków było na tym projekcie praktycznie niemożliwe.

Według stanu na koniec grudnia 2022 Sygnity dysponowała około 72 milionami złotych gotówki, a poziom zadłużenia wynikający z emisji obligacji i umów dotyczących leasingu finansowego wynosił 27 milionów.

- Chcemy lokować posiadane wolne środki w transakcje kapitałowe i chcemy rosnąc przez akwizycje. Mowa jest raczej o małych transakcjach zakupu spółek, które mają od kilku do kilkunastu milionów złotych rocznych przychodów. Jeśli chodzi o źródła finansowania to mamy pełną paletę do wyboru, mamy bowiem gotówkę w bilansie, może to być dług. Jeżeli chodzi o emisje akcji to będzie ostatnie w kolejności źródło kapitału, które będziemy rozważać. Będzie to bowiem oznaczało, że de facto wydaliśmy całą gotówkę i cały możliwy do wykorzystania dług. Byłbym zadowolone gdybym musiał się zwrócić do akcjonariuszy o dodatkowy kapitał na sfinansowanie transakcji bo to oznacza, że dużo ich możemy zrealizować - powiedział w trakcie konferencji prasowej prezes firmy Maciej Różycki

Sygnity chce każdego roku realizować 3-5 akwizycji nowych spółek informatycznych

To ma być druga noga wzrostu w najbliższych latach. Spółka zamierza skupić się na poszukiwaniu na polskim rynku, a w nieodległej przyszłości także w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, spółek mających ciekawy produkt i umowy podpisane z klientami. Poziom rocznych przychodów to rząd kilku, kilkunastu milionów. Co ważne, powinny działać na rynku około 5 lat, aby sprawdzić ich rozwój i powtarzalność przychodów. Zamiast start-upów dojrzałe biznesy nawet generujące niewielkie straty. W każdym roku możliwe ma być przeprowadzenie 3-5 akwizycji.

- Byłbym rozczarowany gdyby nie udało się w tym roku dokonać żadnej transakcji - skomentował prezes Różycki.

Nowa emisja akcji w tej chwili nie jest przewidywana, bowiem Sygnity ma dużo wolnej gotówki na koncie

Sygnity zajmuje się doradztwem informatycznym, produkcją i wdrożeniami oprogramowania , dostarczaniem infrastruktury informatycznej oraz świadczeniem usług IT dla sektora bankowego, ubezpieczeń, finansów, energetyki, przemysłu i administracji9 publicznej.

Spółka od 1994 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie .