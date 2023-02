Sygnity pod presją oczekiwań płacowych renegocjuje kontrakty

Grupa Sygnity w pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2022/2023 zwiększyła skonsolidowane przychody netto do 61,9 miliona złotych oraz zysk netto do 10,7 miliona złotych.

Grupa Sygnity w pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2022/2023, czyli w okresie od października do końca grudnia minionego roku, zwiększyła skonsolidowane przychody do 61,9 miliona złotych, wobec 54,4 miliona w analogicznym okresie rok temu. Zysk netto w tym okresie wzrósł do 10,7 miliona złotych, z 6 milionów złotych rok wcześniej.

Wynik EBITDA, czyli zysk operacyjny spółki przed rozliczeniem odsetek od zobowiązań, podatków i amortyzacji, wzrósł do 16,2 miliona złotych z 10,9 miliona przed rokiem.

- W pierwszym kwartale roku obrachunkowego 2022/2023 zarząd kontynuował politykę racjonalizacji kosztów działania grupy oraz poprawy rentowności realizowanych projektów poprzez renegocjację kontraktów w zakresie odpowiedzi na presję płacową wywołaną wysokim poziomem inflacji - czytamy w komentarzu zarządu Sygnity.

Obecnie Sygnity prowadzi prace związane z rozwojem kompetencji do wykorzystania technologii chmurowych, wprowadzając własne rozwiązania softwarowe uzupełniające standardowe funkcjonalności oprogramowania globalnych dostawców. Trwają także prace nad rozwojem produktów własnych.

Sygnity projektuje, wdraża i utrzymuje technologie wspierające biznes w transformacji cyfrowej, prowadzi także audyty oprogramowania i dostarcza infrastrukturę informatyczną.

Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1995 toku.