Sygnity z niższym zyskiem, szykuje się na pożegnanie z giełdą

Informatyczna spółka Sygnity w półroczu od 1 października 2020 do 31 marca 2021 miała 103,5 milionów złotych przychodów netto, zaś w I półroczu 2022 roku było to 105,69 miliona złotych. Odpowiednio zysk netto w pierwszym porównywalnym okresie wyniósł 32,08 miliona wobec 17,2 miliona w tym roku.

W marcu tego roku Sygnity i jej akcjonariusze podpisali umowę inwestycyjną z TSS Europe. Dodatkowo dołączyły do nich inne podmioty kontrolujące spółkę, czyli Crou oraz Value FIZ posiadające łącznie prawie 52 procent akcji. Akcjonariusze ci zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji w wezwaniu, które zostało ogłoszone przez TSS Europe.

Wzywający zamierzał kupić akcje w sytuacji, gdy spełniony zostanie warunek sprzedaży 66 procent akcji spółki Sygnity. To założenie zostało spełnione i obecnie należy oczekiwać decyzji dotyczących procedury opuszczenia GPW w Warszawie.

Kilka dni temu spółka podała w komunikacie, że w wyniku kontroli celno-skarbowej została uprawniona do rozpoznania dodatkowych kosztów podatkowych w ramach rozliczeń za okres 2017/2018. Pozwoliło to rozliczyć kwotę 4 milionów złotych, co wpłynęło na poprawę wyniku netto za I półrocze tego roku.

