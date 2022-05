Sygnity z nowym prezesem zarządu

Rada nadzorcza Sygnity 16 maja 2022 podjęła decyzję o zmianie funkcji pełnionej przez Mariusza Juraka w ramach zarządu spółki z dotychczasowej funkcji prezesa zarządu na funkcję wiceprezesa zarządu i o powołaniu Macieja Różyckiego na stanowisko prezesa zarządu spółki - poinformowało Sygnity.

Maciej Różycki jest absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Berlin School of Economics and Law. Ma tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "tajne".

Czytaj także: Holenderska spółka chce przejąć Sygnity. Wartość to 273 mln zł

Sygnity poinformowała ponadto, że Maciej Różycki pełni funkcję Portfolio Managera w TSS Europe , gdzie od 2020 roku odpowiada za pozyskiwanie inwestycji, realizację transakcji oraz integrację przejętych spółek z grupą. To TSS Europe wezwało do sprzedaży akcji Sygnity.

Zobacz również: Sygnity z umową ze spółkami z grupy PGE

Przed dołączeniem do TSS w latach 2015-2020 był dyrektorem inwestycyjnym w Value Quest. Z ramienia funduszu zasiadał m.in. w zarządzie TTcomm - polskiego dostawcy usług satelitarnych, odpowiadając za restrukturyzację operacyjno-finansową oraz wyjście z inwestycji.

Spółka podała, że wskazane wyżej uchwały jej rady nadzorczej weszły w życie z chwilą podjęcia, a to oznacza, że aktualnie w skład zarządu spółki wchodzą: Maciej Różycki - prezes zarządu; Mariusz Jurak - wiceprezes zarządu i Inga Jędrzejewska - członek zarządu ds. finansowych.