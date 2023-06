Sygnity zwiększa przychody, ale zysk netto spada przez rosnące koszty

Sygnity to producent i dostawca oprogramowania, który w pierwszym półroczu okresu rozrachunkowego 2022/2023 miał przychody na poziomie 114,2 miliona złotych i zysk netto w wysokości 15,6 miliona złotych.

Sygnity po sześciu miesiącach okresu rozrachunkowego 2022/23, który trwał od 1 października 2022 roku do 31 marca 2023 osiągnął przychody netto na poziomie 114,23 miliona złotych. W analogicznym okresie roku minionego to było odpowiedni 105,69 miliona złotych. Zysk netto w pierwszym półroczu 2022/2023 spadł do 15,6 miliona złotych, w okresie rozliczeniowym 2021/22 wyniósł 17,2 miliona złotych.

W końcu maja tego roku Sygnity podpisało umowy kredytowe z bankami z przeznaczeniem pozyskanych środków na sfinansowanie wykupu obligacji. Cała pula obligacji to 4,5 tysiąca o wartości jednostkowej 6 tysięcy złotych, co daje łącznie 27 milionów złotych.

Sygnity to spółka zajmująca się doradztwem informatycznym, produkcją i wdrożeniem dedykowanego dla klienta oprogramowania, integracja rozwiązań, testowaniem oprogramowania oraz outsourcingiem IT.

Głównymi akcjonariuszami są: TSS Europe B.V. z pakietem 72,68 procent akcji, OFE Nationale Nederlanden (10,00 procent) oraz Bace Global Master Fund (5,46 procent).

Sygnity notowane jest na Giełdzie Papierów Wartościowych od października 1995 roku.