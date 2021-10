System IT transportu publicznego Toronto zaatakowany przez hakerów

System komputerowy sieci transportu publicznego Toronto, największego kanadyjskiego miasta, został w piątek zaatakowany przez hakerów domagających się okupu.

Jak informowała w piątek wieczorem Toronto Transit Commission (TTC - dyrekcja komunikacji miejskiej Toronto), informatycy TTC zauważyli "niezwykłą aktywność" systemów IT już w nocy w czwartek i rozpoczęli kontrolę. "Skutki były minimalne aż do dziś (piątku), gdy hakerzy rozszerzyli atak na serwery sieci" - podano w komunikacie biura prasowego. Jest to atak określany jako ransomware, czyli taki, w którym hakerzy domagają się okupu, TTC nie podała jednak więcej szczegółów.

"Incydent nie spowodował istotnych zakłóceń w komunikacji, nie ma ryzyka dla pracowników ani pasażerów" - podkreślono.

W piątek wieczorem efekt ataku hakerskiego był taki, że na stronie internetowej TTC, w aplikacji na telefon ani na tablicach informacyjnych nie była dostępna informacja o następnym nadjeżdżającym metrze, tramwaju i autobusie. Niedostępne były też rezerwacje transportu dla osób niepełnosprawnych. TTC podała też, że planowane na sobotę zamknięcie na potrzeby prac remontowych części jednej z linii metra zostało zawieszone. Nie działają też maile TTC.

Z usług TTC korzysta codziennie 1,7 mln pasażerów.

To nie pierwszy atak hakerski na duże systemy komputerowe w Kanadzie. W lipcu ub.r. kanadyjski resort obrony potwierdził, że hakerzy zaatakowali część systemów IT w Kanadyjskiej Akademii Obrony.



Również w lipcu ub.r. Communications Security Establishment (kanadyjski wywiad elektroniczny) informował, że rosyjscy hakerzy próbowali ukraść wyniki badań nad szczepionką na Covid-19 w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i USA. Jesienią 2019 r. ransomware nazywany Ryuk był używany w atakach na kanadyjskie placówki służby zdrowia.

Zaś w listopadzie 2019 r. hakerzy domagający się okupu zaatakowali systemy komputerowe rządu Nunavut, terytorium na północy kraju. Rząd terytorium okupu nie zapłacił, odzyskał dane z posiadanych kopii.