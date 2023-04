System z Polski pomoże rumuńskiemu bankowi przyznawać kredyty

Firma informatyczna Comarch podpisała umowę z rumuńskim bankiem BRD z Grupy Societe Generale na wdrożenie systemu wraz z rozwiązaniami technicznymi pozwalającymi na kompleksową obsługę cyfrową procesu przyznawania kredytów dla firm.

Krakowska firma informatyczna Comarch zawarła umowę z trzecim co do wielkości rumuńskim bankiem BRG należącym do grupy kapitałowej francuskiego banku Societe General na przygotowanie i wdrożenie systemu Comarch Open Platform wraz z towarzyszącymi rozwiązaniami zapewniającymi kompleksową obsługę procesu przyznawania kredytów.

- Comarch zainaugurował współpracę z BRD Bankiem wdrożeniem flagowego produktu, którym jest COP. Wraz z partnerami z BRD czekamy na realizację projektu transformacji cyfrowej i stworzenie w pełni funkcjonalnego ekosystemu, który będzie rozszerzany o wszystkie innowacje, które pojawią się w przyszłości. To ważny krok w dalszym budowaniu pozycji Comarchu jako zaufanego partnera IT i rozwój biznesu w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej, który jest jednym z priorytetów z priorytetów firmy na ten rok - mówi cytowany w komunikacie dyrektor regionalny sprzedaż w Europie Środkowo-Wschodnie Piotr Kusel

Przygotowywany projekt dotyczy cyfryzacji udzielania kredytów korporacyjnych. Comarch Open Platform to wielokanałowa platforma usług bankowych, która stanowi zestaw narzędzi pozwalających na ocenę wniosków kredytów i prowadzenie całego postępowania w sposób zdigitalizowany. Możliwa jest integracja programu z gotowymi aplikacjami firm trzecich i usługami chmurowymi.

Głównymi akcjonariuszami Comarchu są: Janusz Filipiak wraz z małżonką Elżbietą, którzy łącznie mają 34,95 procent akcji spółki.