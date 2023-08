Systemy PLM nie potrzebują rewolucji

- Mimo tego, że obecne systemy PLM mają już po 30 lat, staramy się unikać rewolucji, żeby nie zostawiać klientów na wyspie dotychczasowego oprogramowania – mówi Tony Hemmelgarn, prezes Siemens Digital Industry Software. Stawia na ewolucję i wykorzystanie sztucznej inteligencji.

- Zainwestowaliśmy bardzo dużo, aby mieć pewność, że zapewnimy firmom rewolucyjne zmiany, ale nie zamierzamy robić rewolucji w oprogramowaniu - mówi Tony Hemmelgarn, prezes Siemens Digital Industry Software.

Chęć przyspieszenia własnych działań w trudnych warunkach to obecnie jeden z głównych powodów inwestowania w oprogramowanie.

- Nie zaprojektujemy nowego samochodu, zlecając to całkowicie sztucznej inteligencji, ale pewne jego elementy już wkrótce będziemy mogli - stwierdza prezes Siemens Digital Industry Software.

Obecne systemy PLM (Product Lifecycle Management – systemy zarządzania cyklem życia produktów) to ewolucja metod wykorzystywanych od 30 lat. Czy szykuje się w tej sferze jakaś rewolucja?

- Rewolucja to dokładnie to, czego staramy się nie robić. Niektórzy z naszych konkurentów to zrobili i powstał problem. Okazało się, że nie można przejść z jednej wersji do drugiej, tylko trzeba wszystko wymieniać. To nie jest dobra rzecz.

Zainwestowaliśmy bardzo dużo, aby mieć pewność, że zapewnimy firmom rewolucyjne zmiany, ale nie zamierzamy robić rewolucji w oprogramowaniu. Przenosimy klientów z wersji na wersję, przenosimy ich z lokalizacji on-premise do chmury. Przeprowadzamy ich do nowych rozwiązań, a nie zostawiamy na wyspie dotychczasowego oprogramowania.

Firmy, które były w stanie mieć cyfrowe przedsiębiorstwo, przeszły przez COVID szybciej

Jeżeli natomiast pytasz, czy moim zdaniem ten biznes jest rewolucyjny, to bez wahania powiem, że tak. Szczególnie po epidemii COVID. Firmy, które były w stanie mieć cyfrowe przedsiębiorstwo, przeszły przez wszystkie zawirowania znacznie szybciej niż te, które tego nie zrobiły. Chęć przyspieszenia własnych działań w trudnych warunkach to obecnie jeden z głównych powodów inwestowania. Moim zdaniem COVID to po prostu spotęgował.

Firmy zdały sobie sprawę, że bez środowiska cyfrowego nie mogą oceniać sytuacji i podejmować decyzji, mają ludzi siedzących w domu i nie do końca panują nad tym, co oni robią, jak ze sobą współpracują.

Nasi klienci, którzy mieli środowisko cyfrowe, mogli zobaczyć wirtualną fabrykę i wszystko, co jest związane z jej funkcjonowaniem, a potem tym sterować. W tym sensie można powiedzieć, że COVID wywołał swego rodzaju rewolucję.

Wracając do pozostawienia klientów na wyspie. Czasami firmy żalą się, że każdy producent tworzy własne oprogramowanie, we własnym języku i systemy różnych firm w ramach jednej fabryki nie potrafią się komunikować. Czy potrzebna jest jakaś standaryzacja?

- Nie sądzę. Sztuczne tworzenie standardów nie zawsze się sprawdza. Oczywiście widzimy taką sytuację, ale prostym, powszechnym rozwiązaniem tego problemu jest tworzenie programów, które umożliwiają wzajemną komunikację różnych systemów. To tak dostępne jak aplikacje tłumaczące obce języki w telefonach komórkowych. Dziś takie rozwiązania bardzo szybko można tworzyć, wykorzystując do tego sztuczną inteligencję.

Myśli pan, że w przyszłości klienci końcowi będą mogli sygnalizować swoje własne pomysły i projekty te będą wykonane automatycznie przez oprogramowanie korzystające ze sztucznej inteligencji?

- Myślę, że to rozwiązanie, które ma duży potencjał. Już obecnie zleciliśmy oprogramowaniu zaprojektowanie pewnych fragmentów zestawów bateryjnych do samochodów i to się udało. Za 5-10 lat, kiedy upowszechni się wykorzystanie sztucznej inteligencji i poprawi jej działanie, będzie to możliwe w jeszcze większym stopniu.

Sztuczna inteligencja zacznie wkrótce projektować pewne systemy

Oczywiście, nie zaprojektujemy nowego samochodu, zlecając to całkowicie sztucznej inteligencji, ale pewne jego elementy będziemy mogli. Moim zdaniem możliwe będzie projektowanie w taki sposób np. systemów elektrycznych dla różnych urządzeń.

Krok po kroku zbliżamy się do takich rozwiązań, pracując nad rozwojem sztucznej inteligencji z wieloma firmami, m.in. z Microsoftem.

Czy Siemens jest pierwszym klientem Siemens Digital Industry Software?

- Zdecydowanie. Staramy się wykorzystywać własne rozwiązania. Mamy jednak pięć miliardów dolarów przychodów rocznie. Składa się na to wielu klientów.