Szanghaj przyciąga nową generację chińskich twórców gier

Studenci z całych Chin rywalizowali ze sobą w konkursie zespołowego tworzenia gier komputerowych. W drugiej połowie lipca półfinaliści spotkali się w Szanghaju, gdzie specjaliści z branży nagrodzili najlepszych twórców. Dla wielu studentów konkurs ten może być przepustką do kariery w branży gamingowej, a dla producentów jest to okazja do wyłowienia talentów i popularyzacji przemysłu wśród młodych informatyków.

Szanghaj stara się przyciągnąć nie tylko deweloperów, ale także graczy z różnych segmentów rynku. Jak donosi singapurski dziennik “The Straits Times” w metropolii tej do 2023 r. ma powstać rozległy kompleks wyposażony w arenę mieszczącą 6 tys. widzów, 5-gwiazdkowy hotel tematyczny dedykowany zapaleńcom e-sportu oraz muzeum poświęcone grom wideo. Największa sieć kafejek internetowych w Chinach Wanyoo przewiduje wzrost zainteresowania tego rodzaju rozrywką. Jej prezes zakłada, że do końca tego roku w Szanghaju będzie w sumie już 30 hoteli e-sportowych, zapewniających nocleg wraz z najlepszej jakości komputerami do gier na wyciągnięcie ręki. Koszt takiej przyjemności to 400 RMB za noc, czyli około 240 zł.Rynek gier wideo w Chinach to obiecujący kierunek ekspansji dla polskich producentów. Chińczycy wykazują duże zainteresowanie produkcjami niezależnymi, czyli dziełami małych zespołów bez wsparcia finansowego wydawcy. Polscy twórcy powinni mieć na oku chiński rynek, a także zadbać o promocję rodzimych gier w Chinach. Obserwując tamtejsze trendy warto zwrócić uwagę na Szanghaj – miasto gromadzące specjalistów z branży oraz samych graczy.Choć przystosowanie produktu do potrzeb chińskiego odbiorcy może stanowić wyzwanie, to wysiłek ten może się opłacać. Według raportu ‚,Global Games Market Report" przygotowanego przez firmę analityczno-badawczą Nezwoo, Chiny są rynkiem numer jeden zarówno pod względem wpływów ze sprzedaży gier, jak i liczby graczy. Do 2025 r. wartość chińskiego rynku gier może wzrosnąć do 55 mld dolarów.