Szczepionka Novavax ma niższą skuteczność przy niektórych mutacjach SARS-CoV-2

Szczepionka amerykańskiej firmy Novavax Inc. przeciwko COVID-19 jest w 96 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie, wywołanej przez oryginalną wersję koronawirusa - oświadczył w czwartek w komunikacie koncern, który ma nadzieje wkrótce rozpocząć starania o autoryzację w różnych krajach.

Według komunikatu szczepionka ta jest także skuteczna w 86 proc. przeciwko bardziej zakaźnemu wariantowi koronawirusa, który odkryty został w Wielkiej Brytanii. Z kolei w RPA skuteczność preparatu stwierdzono na poziomie 55 proc.

Koncern podkreśla, że w obu badaniach, zarówno na terenie W.Brytanii, jak i RPA, szczepionka była w 100 proc. skuteczna w zapobieganiu poważnym objawom COVID-19 i śmierci w wyniku tej choroby.

Według Novavax Inc. wyniki końcowej analizy badania w Wielkiej Brytanii były w dużej mierze zgodne z tymczasowymi danymi, opublikowanymi w styczniu, które również wykazały, że szczepionka ta jest w 96 proc. skuteczna przeciwko oryginalnej wersji koronawirusa i w około 86 proc. w przypadku wariantu brytyjskiego.

Badania kliniczne trzeciej fazy przeprowadzono w Wielkiej Brytanii na ponad 15 000 osób w wieku od 18 do 84 lat, z których 27 proc. miało powyżej 65 lat. W RPA w badaniach wzięło udział 2665 osób.



Amerykańska firma spodziewa się wykorzystać te dane w celu złożenia wniosku o dopuszczenie do użytku w różnych krajach. Nie jest jasne, kiedy wystąpi o autoryzację w USA lub czy organy regulacyjne zażądają od niej zakończenia trwającego procesu badań w Stanach Zjednoczonych.

Dwudawkowy preparat firmy Novavax zasadniczo różni się od dopuszczonych już do stosowania na świecie szczepionek wektorowych i mRNA. To rekombinowana szczepionka podjednostkowa, czyli zawierająca białko wirusa, przeciw któremu wytwarzane są przeciwciała.



Szczepionka firmy Novavax ma być produkowana w Polsce. Na początku marca polska firma biotechnologiczna Mabion poinformowała, że zawarła umowę z amerykańską firmą Novavax na transfer technologii i próby techniczne dotyczące produkcji antygenu kandydata na szczepionkę na COVID-19. Dodano, że spółka zawarła też porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju ws. inwestycji do 40 mln zł na zwiększenie mocy produkcyjnych.